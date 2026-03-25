Entre lágrimas y cuentas vacías: los agentes de la TSA cuentan su experiencia trabajando sin cobrar

Una mujer de Indiana que pospone una operación dental porque no sabe si podrá pagar el copago. Una pareja de Florida con hijos pequeños que está agotando sus ahorros. Una abuela de Idaho que planea vender su coche para pagar el alquiler.

Se encuentran entre las decenas de miles de funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte que recibirán otra paga de 0 dólares esta semana. Una disputa en el Congreso sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional ha retenido sus salarios desde mediados de febrero. Ante el inminente vencimiento de las facturas mensuales, muchos de estos empleados federales, que controlan a pasajeros y equipajes en aeropuertos de todo Estados Unidos, se ven obligados a tomar decisiones difíciles para llegar a fin de mes.

El elevado índice de absentismo en algunos de los principales aeropuertos ha provocado largas colas y la frustración de los pasajeros en los controles de seguridad, que carecen de personal suficiente. Dirigentes sindicales y funcionarios federales afirman que los depósitos de gasolina vacíos, los gastos de guardería y la amenaza de desahucio impiden que más inspectores se presenten cuanto más se prolonga el cierre. En el último recuento, más de 455 habían renunciado en lugar de soportar la incertidumbre actual, según el DHS.

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“Dejen de preguntarme por las largas colas. Pregúntenme si alguien va a comer hoy”, dijo el martes a la prensa Hydrick Thomas, presidente del consejo nacional del sindicato American Federation of Government Employees, que representa a los empleados de la TSA.

Un agente de la TSA de Indiana recurre a una despensa de alimentos

El lunes, antes de empezar su turno en el aeropuerto internacional de Indianápolis, Taylor Desert se detuvo en un banco de alimentos para comprar carne, huevos, verduras y productos lácteos.

“Nunca pensé que me encontraría en una situación en la que, trabajando para el gobierno federal, necesitaría acudir a un banco de alimentos para complementar mis compras”, dijo mientras cargaba bolsas en su coche.

Desert, funcionaria de la TSA desde hace siete años, dijo que su último sueldo completo llegó el 14 de febrero, el día en que comenzó el cierre.

A pesar del cierre récord de 43 días el pasado otoño, pudo recurrir a algunos ahorros, pero puso en pausa algunos planes personales.

Por ejemplo, Desert necesita que le extraigan una muela del juicio, pero la TSA no le concede tiempo libre durante el cierre. También le preocupan los costes de la operación, que no cubre el seguro.

El miércoles se cumplieron 39 días de la interrupción de la financiación del DHS. Si se prolonga otros 21 días, Desert dijo que buscaría otro trabajo.

“No quiero tener que gastarme todos mis ahorros para poder seguir viviendo”, afirma.

Pareja de TSA de Florida preocupada por sus hijos pequeños

Oksana Kelly, de 38 años, y su marido, Deron, de 37, trabajan como agentes de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Tienen dos hijos pequeños y no saben cómo van a seguir manteniendo a su familia sin ingresos.

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Kelly dice que por ahora están echando mano de los ahorros, pero que se están agotando. Si el cierre persiste, pedirán ayuda a sus familiares o pedirán un préstamo, lo que teme que les endeude aún más.

Su marido ha trabajado como repartidor de DoorDash en su tiempo libre desde el cierre en octubre y noviembre. Se ha planteado dimitir de la TSA para que la pareja tenga una base financiera más estable.

“Es muy agotador mentalmente”, dijo Kelly, que es organizadora del sindicato que representa a los trabajadores de la TSA en todo el centro y norte de Florida. “¿Cómo decidimos siquiera entre poder alimentar a nuestros hijos o venir a trabajar?”.

Kelly dijo que los extraños podrían criticar a la pareja por “poner todos los huevos en la misma cesta”, ya que ambos eligieron trabajar para la TSA durante la última década.

“Lo único que queremos es pagar nuestras facturas y recibir la paga que merecemos”, afirmó.

Un oficial veterano de Idaho teme quedarse sin hogar

Rebecca Wolf llora todos los días. Intenta ocultárselo a sus nietos, de 11 y 6 años.

“No entienden por qué llora la abuela”, dice Wolf. “Intento no llorar delante de ellos, pero a veces es demasiado”.

Esta funcionaria de la TSA y dirigente sindical de Boise (Idaho), de 53 años, se incorporó a la agencia poco después de su creación tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. En aquel momento era una sin techo, pero dio la vuelta a su situación con un trabajo estable y las ventajas del empleo federal.

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Ahora, Wolf no puede evitar pensar en dónde estaba hace 24 años. “No quiero volver a estar en esa situación”, afirma.

Su paga del 28 de febrero ascendía a 13,53 dólares, lo que la hizo “entrar en barrena enseguida”.

Sin ahorros, se dispone a vender su coche para pagar el alquiler dentro de una semana. Llama a diario a organizaciones sin ánimo de lucro en busca de ayuda para el alquiler, pero no ha tenido suerte.

Mantener a seis miembros de la familia -cuatro hijos y dos nietos- siempre ha sido un reto, pero los repetidos cierres lo han hecho casi insostenible.

Wolf, presidenta del sindicato AFGE TSA Local 1127, no se atreve a abandonar el trabajo que le cambió la vida y su papel de defensora de sus compañeros.

“He trabajado duro para llegar a donde estoy ahora, y pensar que podría perderlo todo me asusta”, dijo, con la voz quebrada mientras intentaba ahogar el llanto.

Un agente de Massachusetts echa mano de sus ahorros para salir adelante

Mike Gayzagian, funcionario de la TSA en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, afirma que los largos periodos sin sueldo se han convertido en una “nueva normalidad”, y que está preparado para ello.

El hombre de 56 años dice que tiene un colchón financiero de unos seis meses para aprovechar, pero que su situación es “una excepción a la regla”.

“La mayoría vive al día y no dispone de este tipo de reservas”, afirma Gayzagian, presidente de la sección local del sindicato TSA.

No debería ser así para los trabajadores federales, dijo.

“La situación financiera añade una carga adicional a lo que ya es un trabajo estresante”, dijo Gayzagian. “No me metí en el servicio público para ganar mucho dinero. Entré en el servicio público porque tiene una cierta estabilidad y fiabilidad y previsibilidad que otros trabajos no tienen.”

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Un padre de Utah abandona la TSA

Robert Echeverría renunció a su trabajo como agente de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, Utah, a las dos semanas del actual cierre.

Este hombre de 45 años, con mujer y tres hijos, ha sufrido cinco cierres de gobierno en los nueve años que lleva trabajando para la agencia. El más duro fue el cierre récord del año pasado, que terminó a mediados de noviembre, al comienzo de la temporada navideña.

Echeverría dijo que su familia se saltó las Navidades y tardó meses en recuperarse económicamente. Empezó a buscar un nuevo trabajo en febrero, cuando quedó claro que el Congreso se dirigía a otra batalla presupuestaria.

“Emocionalmente ya estaba angustiado”, dijo Echeverría la semana pasada. “Apenas nos estábamos recuperando del último cierre”.

Ahora trabaja para el departamento que gestiona los aeropuertos de la capital de Utah. Dejar el servicio federal “fue una decisión difícil para mí”, dijo Echeverría.

“Realmente creía en la misión de la TSA”, dijo. “Hicimos un juramento, y para mí era una forma de devolver al país lo mucho que me dio”.

Sigue en Salt Lake City International, donde su hija de 20 años trabaja como agente de la TSA, y dice que ver a sus antiguos colegas pasando apuros es difícil.