Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 06:27 PM
S&P 500 - (CFD)
6808.45
-0.89%
·
Dow Jones
47833.83
-1.86%
·
Nasdaq
22667.62
-0.61%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Eric Duars entra a la junta de directores del DMO tras ser confirmado por el Senado

El productor musical también es el apoderado del equipo de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional

5 de marzo de 2026 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El productor musical Eric Duars. (Carlos Rivera Giusti)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Eric Pérez Rovira, mejor conocido como Eric Duars, fue confirmado por el Senado como miembro de la junta de directores de la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés).

El nombramiento hecho por la gobernadora Jenniffer González a inicios del mes pasado recibió 24 votos a favor y dos en contra. La votación se celebró el 23 de febrero.

Además de ser el fundador y CEO de Duars Entertainment, uno de los principales sellos independientes de música latina, Pérez Rovira es el apoderado del equipo de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado concluyó que el nombramiento de Pérez Rovira reunía las características necesarias para entrar al cuerpo rector del DMO.

“Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta comisión reconoce que el examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al cual se le ha designado, y tiene total compromiso y experiencia con todo lo relacionado al área ejecutiva y gerencial de la industria de eventos de entretenimiento y deportivos”, reza el documento firmado por el presidente del Sebado, Thomas Rivera Shatz.

En 2025, González nombró a la junta de directores del DMO a la hotelera Loisse Herger y al publicista Guillermo de la Paz.

El nombramiento de este último, sin embargo, fue retirado en noviembre pasado.

Al momento, la junta de directores del DMO es presidida por Raúl Bustamante, gerente general del hotel Royal Sonesta, en Isla Verde, mientras que Federico Stubbe Jr., principal oficial ejecutivo de la desarrolladora Prisa Group, actúa como vicepresidente.

Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, el operador privado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, es el tesorero.

La organización, entretanto, es dirigida por Jorge Pérez, quien hasta mediados del año pasado fue el gerente general de Legends Global en Puerto Rico.

Tags
DMOSenado
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: