Eric Duars entra a la junta de directores del DMO tras ser confirmado por el Senado

Eric Pérez Rovira, mejor conocido como Eric Duars, fue confirmado por el Senado como miembro de la junta de directores de la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés).

El nombramiento hecho por la gobernadora Jenniffer González a inicios del mes pasado recibió 24 votos a favor y dos en contra. La votación se celebró el 23 de febrero.

Además de ser el fundador y CEO de Duars Entertainment, uno de los principales sellos independientes de música latina, Pérez Rovira es el apoderado del equipo de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado concluyó que el nombramiento de Pérez Rovira reunía las características necesarias para entrar al cuerpo rector del DMO.

“Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta comisión reconoce que el examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al cual se le ha designado, y tiene total compromiso y experiencia con todo lo relacionado al área ejecutiva y gerencial de la industria de eventos de entretenimiento y deportivos”, reza el documento firmado por el presidente del Sebado, Thomas Rivera Shatz.

PUBLICIDAD

En 2025, González nombró a la junta de directores del DMO a la hotelera Loisse Herger y al publicista Guillermo de la Paz.

El nombramiento de este último, sin embargo, fue retirado en noviembre pasado.

Al momento, la junta de directores del DMO es presidida por Raúl Bustamante, gerente general del hotel Royal Sonesta, en Isla Verde, mientras que Federico Stubbe Jr., principal oficial ejecutivo de la desarrolladora Prisa Group, actúa como vicepresidente.

Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, el operador privado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, es el tesorero.