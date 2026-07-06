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Gran Feria de Turismo Interno proyecta hasta $3 millones de impacto económico

La séptima edición del evento que, por primera vez, se celebrará en Cabo Rojo, reunirá a 71 municipios y más de 130 exhibidores

6 de julio de 2026 - 7:00 PM

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La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, espera la participación de más de 25,000 personas. (suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Con una inversión presupuestada de hasta $700,000, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) anunció este lunes la celebración de la séptima edición de la Gran Feria de Turismo Interno, evento dirigido al mercado local y que por primera vez se hará en el Balneario de Boquerón, en Cabo Rojo.

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Según la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, se proyecta que la actividad genere un impacto económico de entre $2.5 millones y $3 millones para la región oeste. El estimado contempla el movimiento económico que genera la actividad más allá de los dos días del evento.

“Al ser fin de semana, la gente ya se va desde jueves, viernes empiezan las estadías... Cuando vienes a ver un evento de dos días, resulta siendo para el municipio, un impacto de aproximadamente cuatro, quizás hasta cinco días”, sostuvo. Añadió que ese flujo de visitantes impulsa el consumo en hospederías, restaurantes, comercios y otros negocios locales.

La feria se celebrará el sábado, 11 de julio, y el domingo, 12 de julio, de 10:00 a.m. a 12:00 de la medianoche. Reunirá a 71 municipios, más de 130 exhibidores, empresas certificadas y endosadas por la CTPR, un mercado artesanal, oferta gastronómica y espectáculos musicales. La CTPR espera la asistencia de más de 25,000 personas.

“Nosotros venimos trabajando desde hace un año y medio con descentralizar el turismo del área metropolitana y que las personas a nivel de Puerto Rico sepan que existen 78 municipios con muchísimas cosas que visitar, muchísimos lugares espectaculares”, indicó la directora de la CTPR.

Según la CTPR, la edición de este año incorporará por primera vez un componente de turismo deportivo, con competencias de voleibol de playa y tennis playero en cuatro canchas temporeras de arena ubicadas en el balneario.

Sobre esa iniciativa, Robles Cancel indicó que forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer ese segmento del mercado. “Parte de nuestro plan de trabajo es promover el turismo deportivo (y) decidimos, por primera vez en la historia de este evento, incluir un área deportiva”, afirmó.

La funcionaria explicó que la inversión para esta edición fluctúa entre $500,000 y $700,000 e incluye la campaña publicitaria, el montaje, la logística, la transportación y la oferta artística, que contará con presentaciones de Limi-T 21, Los Rabanes, Jowell y Randy, El Gran Combo de Puerto Rico, Joseph Fonseca y Pedro Capó, entre otros artistas.

Como parte del plan operacional, el evento contará con apoyo de la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de Cabo Rojo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Cuerpo de Bomberos y personal de seguridad privada. Los visitantes podrán estacionarse en el Balneario de Boquerón por $5 o utilizar el estacionamiento del complejo deportivo Rebekah Colberg, desde donde habrá servicio de transportación gratuito hacia la feria.

Por su parte, el alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, expresó que “para nosotros es motivo de mucha alegría que Cabo Rojo sea la sede, por primera vez, de la Gran Feria de Turismo Interno. Boquerón es uno de los lugares más emblemáticos de Puerto Rico y queremos que quienes nos visiten este fin de semana disfruten de todo lo que hace especial a nuestro pueblo: nuestras playas, nuestra gastronomía, nuestra cultura y la hospitalidad de nuestra gente. Los esperamos con los brazos abiertos para vivir dos días de celebración y de apoyo a lo mejor que tiene nuestra isla”.

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Compañía de Turismo de Puerto RicoTurismoTurismo en Puerto Rico
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Efraín Montalbán Ríos
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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