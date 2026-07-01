Joel Pizá Batiz deja la dirección de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan

Joel Pizá Batiz renunció como director del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de San Juan a nueve meses de haber asumido el cargo, confirmó Betsy Nazario, portavoz de la ciudad capital.

Nazario precisó a El Nuevo Día que el también abogado notificó al alcalde Miguel Romero, hace cuatro meses, su intención de salir del municipio. Según la portavoz, desde entonces, se inició un proceso de transición y ambas partes habrían acordado que su gestión concluiría tras completar el Código de Incentivos municipal y el proceso presupuestario del año fiscal 2026.

“Luego de casi siete años ininterrumpidos en el servicio público, Joel Pizá Batiz ha tomado la decisión de regresar al sector privado para dedicar más tiempo a su familia, luego de que en los pasados años su núcleo familiar atravesara un periodo de salud delicado y prolongado”, indicó Nazario.

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¿Quién los sustituye?

En sustitución de Pizá Batiz, el municipio designó como director interino del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo a Pablo Rovira, quien al momento funge como director de Conexión Laboral de San Juan.

La portavoz del ayuntamiento insistió en que la dimisión del abogado responde exclusivamente a razones personales y que su salida se dio en buenos términos.

“Esta ha sido una decisión personal, conversada y planificada con el alcalde durante los pasados meses, como parte de una transición ordenada que permitió garantizar la continuidad de los trabajos y proyectos del municipio. Le agradecemos profundamente su compromiso, entrega y las aportaciones realizadas durante su gestión, y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, continuó Nazario.

Pizá Batiz fue nombrado en septiembre de 2025 por el alcalde Romero como nuevo director del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de la capital, en sustitución de Daphne Barbeito, luego de que ella también renunciara al cargo.

Previo a llegar al municipio de San Juan, el abogado fungió hasta diciembre de 2024 como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads.

Pizá Batiz dirigió la APPR desde 2019, donde interactuó con líneas aéreas y líneas de cruceros y manejó un presupuesto operacional anual de unos $80 millones.

Mientras, como encargado de la corporación pública a cargo del redesarrollo Roosevelt Roads, supervisó la reutilización de la antigua Base Naval.

El abogado también trabajó como asesor legislativo en el Senado de Puerto Rico; asesor legal general de la Autoridad de Puertos; y profesor de Derecho Aeronáutico en la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR).