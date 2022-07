En lo alto de la montaña que ubica en el sector Batey del barrio Daguey Arriba, en Añasco, alejado del ruido de la cotidianidad urbana, la familia Ramos Méndez ofrece un extraordinario remanso de paz que garantiza conexión con la naturaleza en un ambiente seguro.

La propiedad está enclavada a más de 500 pies del nivel mar donde la vista trasciende los límites para disfrutar de los maravillosos atardeceres que promete el lugar.

“Comenzamos en mayo de 2021 y, de 55 fines de semana, 48 fueron alquilados”, dijo Jael Ramos Méndez, anfitrión de esta hermosa estancia, tras destacar que hace un año que su familia decidió incursionar en la industria de la hospedería.

El trayecto hacia Hacienda Casa de Campo permite visualizar la metamorfosis del área urbana hacia la campestre.

“La propiedad fue adquirida por mi papá para cuando se retirara, siempre desde chiquitos aquí veníamos los fines de semana. Después del paso de huracán María (en 2017) decidimos prepararla como alternativa de hospedaje para otras familias que deseen hacer un alto y deseen tiempo de descanso y calidad con la familia”, manifestó el joven.

La Hacienda cuenta con una casa de madera en forma octagonal con cuatro cuartos, todos con el mobiliario necesario para la comodidad del huésped, baños, sala, comedor, cocina equipada y piscina. “En la casa hay capacidad para ocho personas y en el exterior también tenemos un ‘tiny house’ con camas, que aumenta la capacidad a 16. Casi siempre las familias ubican a los más jovencitos acá en el ‘tiny house’ con todas las comodidades de la casa”, dijo Ramos Méndez.

“El costo depende de la cantidad de personas que quieras traer; si es la casa principal, está alrededor de los $700 la noche; con el ‘tiny house’ sería $900 la noche. Tiene un gazebo. En la parte de arriba tiene un juego de sala, un juego de comedor y una barra. Es completamente privado para el que alquile la propiedad principal”, sostuvo.

Desde la terraza de la casa, se observan quebradas, montañas y parte de la ciudad. “Tenemos familias que desean celebrar aquí actividades como quinceañeros, bodas y otras actividades que ya se han dado. Para quinceañero, gusta mucho la propiedad”, dijo el comunicador de profesión.

“Los más que alquilan son personas del área norte y este como de San Juan, Fajardo y Río Grande. En este año tuvimos como de tres a cinco personas que son locales y alrededor de ocho personas de Estados Unidos”, dijo el anfitrión.

Hacienda Casa de Campo es también “pet friendly”, pues los huéspedes pueden acudir con sus mascotas. “El sitio es súper tranquilo. Cuando llegues no vas a querer irte; por eso le digo a los huéspedes que cuando vengan de camino vengan con su compra y todo listo para que no tengan que bajar, porque estando aquí no se van a querer ir”, dijo Ramos Méndez.

