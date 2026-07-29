¿Hay sargazo o resaca? Boricua lanza aplicación que informa el estado de las playas en tiempo real

Costa, una aplicación hecha en Puerto Rico y creada para transformar cómo locales y visitantes planifican sus visitas a las playas, ya está disponible gratis para móviles iOS y Android.

“La idea nació de una necesidad cotidiana: quería una manera rápida y confiable de saber si valía la pena ir a una playa, considerando factores cruciales como las corrientes, la calidad del agua o el sargazo, sin tener que navegar entre múltiples páginas y apps, ni descifrar mapas complejos”, explicó mediante comunicado Javier W. Vélez, creador y diseñador de la aplicación.

¿Cómo lo hace? Vélez explicó que Costa recopila información de fuentes oficiales y la traduce en un formato accesible para cualquier tipo de usuario. Las fuentes oficiales incluyen las boyas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), el Servicio de Observación Costera y Oceánica del Caribe (CARICOOS), indicadores de sargazo y polvo del Sahara.

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En esa información se enfoca en 10 factores clave: oleaje, corrientes marinas, viento, clima, calidad del agua, sargazo, polvo del Sahara, índice UV, temperatura del agua y mareas en las playas de todo Puerto Rico, incluidas Vieques y Culebra.

A partir de estos datos, la aplicación utiliza un algoritmo transparente que pondera los factores según su nivel de riesgo: variables críticas como las corrientes marinas tienen mayor peso en la evaluación. El resultado es el Costa Score, un índice del 1 al 100 acompañado de una explicación en lenguaje claro que resume el estado de la playa al instante.

“Mientras otras aplicaciones solo entregan datos crudos, Costa realiza el trabajo de análisis para el usuario mediante un algoritmo diseñado para la gente, ofreciendo un panorama honesto y directo”, expresó el socio de la firma de productos digitales Lamonte.

En su sitio web, Costa usa como ejemplo la conocida playa de Mar Chiquita, en Manatí. Le otorga un Costa Score de 71 y expone: “Ahora mismo, Mar Chiquita está buena. El mar está tranquilo y el agua limpia, pero hay corrientes moderadas y polvo del Sahara en el aire”.

“Costa está expresada en el lenguaje cercano de los puertorriqueños, pensando en una decisión muy nuestra: si vamos o no a la playa. Es la diferencia entre analizar una tabla de datos por tu cuenta o recibir la recomendación de alguien de confianza que ya los examinó por ti”, finalizó Vélez.

Gratuita y sin anuncios

El diseñador explicó que hizo el desarrollo con lo que le puede interesar a una diversidad de usuarios, desde deportistas y entusiastas del mar (surfistas, nadadores y pescadores) hasta familias, visitantes esporádicos y turistas.

Entre las características principales, destacó: