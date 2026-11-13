Iberia ofrecerá internet gratis en vuelos a Puerto Rico

Los pasajeros que viajen entre Puerto Rico y Madrid a bordo de los aviones Airbus A321XLR de Iberia podrán disfrutar de internet de alta velocidad gratuito durante el vuelo, luego de que la aerolínea española completara la instalación de la tecnología satelital Starlink en toda su flota de este modelo.

La compañía informó el jueves que finalizó los trabajos de instalación en sus ocho aeronaves A321XLR. Con este despliegue, todos los pasajeros que viajen en cualquiera de estos aviones tendrán acceso a internet gratuito, independientemente de la cabina en la que se encuentren o del tipo de tarifa que hayan adquirido.

La conexión permitirá alcanzar velocidades de hasta 500 megabits por segundo (Mbps), con prestaciones similares a las de una conexión doméstica. Según Iberia, la tecnología permitirá realizar actividades que requieren una conexión estable, como reproducir contenido en plataformas de streaming, utilizar videojuegos y hacer videollamadas.

La aerolínea utiliza los A321XLR para operar rutas de largo recorrido hacia distintos destinos de América Latina, el Caribe y la costa este de Estados Unidos. Entre los destinos que reciben este servicio figuran Puerto Rico, Santo Domingo, Recife y Fortaleza, en Brasil, así como Nueva York, Washington, Boston y Toronto.

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“Completar la instalación de la tecnología Starlink en toda nuestra flota de A321XLR es un hito muy importante para Iberia y del que nos sentimos muy orgullosos, pues nos permite avanzar en nuestra apuesta por llevar la experiencia de vuelo a bordo hasta el siguiente nivel”, expresó Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia, en declaraciones escritas.

La ejecutiva agregó que la respuesta de los pasajeros que han utilizado el servicio ha sido positiva y que la aerolínea ha observado un aumento en los niveles de satisfacción de sus clientes. Esa experiencia, indicó, impulsa los esfuerzos para extender la tecnología al resto de la flota.

Extensión a otros modelos

Además de completar la instalación en los A321XLR, Iberia informó que ya cuenta con varios aviones Airbus A350 y A330 equipados con Starlink. La empresa no precisó cuántas aeronaves de estos modelos cuentan actualmente con la tecnología.

Iberia fue la primera aerolínea española en comenzar a implementar el servicio de internet satelital de Starlink a bordo de sus aviones. La conectividad utiliza una red de miles de satélites ubicados en órbita terrestre baja, que permite ofrecer una conexión más estable que los sistemas tradicionales de internet durante los vuelos.

La iniciativa forma parte del Plan de Vuelo 2030, la estrategia corporativa de Iberia que contempla una inversión de 6,000 millones de euros para fortalecer sus operaciones y transformar la experiencia de los pasajeros durante los próximos años.

Entre los objetivos del plan figura ampliar la flota de la compañía, que pasó de 43 aeronaves cuando se presentó la estrategia a 51 actualmente, con la meta de alcanzar alrededor de 70 aviones.

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