Iberia ofrecerá Wi-Fi gratuito en todos sus vuelos

Iberia informó este jueves que ofrecerá internet inalámbrico (Wi-Fi) gratuito a sus clientes, tras sellar una alianza con Starlink, el proveedor de internet por satélite desarrollado por SpaceX.

La aerolínea española precisó que contará con un servicio de Wi-Fi de alta velocidad en todos sus vuelos, tanto de largo como de corto radio.

El servicio, destacó Iberia, será gratuito para todos los clientes: turista, turista premium y Business.

La iniciativa comenzará a implementarse en 2026, se informó.

“Gracias a la avanzada tecnología de Starlink, los clientes de la aerolínea podrán tener acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar del planeta, incluso en zonas sin cobertura como los polos. Este avance garantiza que los clientes de Iberia puedan mantenerse conectados durante todo el vuelo, sin importar la ruta o el destino”, reza un comunicado de prensa emitido por la aerolínea.

La tecnología Starlink, basada en la conectividad de miles de satélites en órbita baja, permitirá acceder a plataformas de entretenimiento en streaming, trabajar en la nube, jugar en línea y otras muchas posibilidades, sostuvo Iberia.

La aerolínea dijo que el acuerdo entre IAG y Starlink refuerza su apuesta por la innovación y la tecnología.

Además, destacó que invertirá en iniciativas que impulsan la digitalización, la inteligencia artificial y la creación de la Ciudad Iberia, un centro de innovación aeronáutica de vanguardia.

Recientemente, Iberia confirmó a este diario que operará hasta 14 vuelos semanales entre San Juan y Madrid, la mayor capacidad de la aerolínea española en el mercado boricua.

Desde septiembre pasado, la aerolínea ofrece 10 frecuencias semanales, número que incrementará a 11 en diciembre próximo.