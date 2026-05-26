Inauguran el Muelle Panamericano Oeste

Luego de seis meses en operaciones, la gobernadora Jenniffer González Colón inauguró este martes el Muelle Panamericano Oeste, que se rehabilitó con una inversión de $37 millones por parte de San Juan Cruise Port (SJCP), el operador de los muelles de cruceros de la capital.

González Colón destacó que la inversión “lo que hace es reafirmar la competitividad de Puerto Rico para atraer industrias de cruceros”.

“Aún así, en las condiciones que estaba, vimos un aumento en la llegada de pasajeros a Puerto Rico durante el pasado año”, reclamó la mandataria.

Como parte de las obras, el muelle ahora cuenta con un área de inspección y “check-in” renovada. Entre otras cosas, el área cuenta con mostradores nuevos, baños remodelados y un área de espera tipo “lounge”.

El muelle también se equipó con nuevo puente de abordaje, que fue manufacturado en Almería, España, al tiempo que se demolió y construyó desde cero parte de la estructura de desembarque.

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A nivel marítimo, el “seawall” fue remodelado por completo.

1 / 16 | Muelle Panamericano oeste: así quedará la estructura para cruceros . El muelle Panamericano oeste es el primero que comenzó a ser renovado. Así quedará al final de los trabajos, según San Juan Cruise Port. - Suministrada 1 / 16 Muelle Panamericano oeste: así quedará la estructura para cruceros El muelle Panamericano oeste es el primero que comenzó a ser renovado. Así quedará al final de los trabajos, según San Juan Cruise Port. Suministrada Compartir

Para mejorar la experiencia de los pasajeros, SJCP hizo mejoras al estacionamiento y área de recogido de pasajeros.

Los trabajos estuvieron a cargo de Enka, compañía turca que también remodeló los muelles de crucero de Nassau, en Bahamas, puerto que también está en manos de Global Ports Holdings (GPH), la empresa matriz del operador privado con sede principal en el país europeo.

“Atendimos el pedido de la gobernadora de asegurarnos de llevar estos inmuebles a las condiciones que se necesitaban para asegurar que los cruceristas que visitaban a Puerto Rico tuvieran una experiencia de primera. Así que esa fue la tarea, eso fue lo que nosotros nos pusimos como meta. Y sin duda, comenzamos a visitar -de igual forma- las líneas de crucero para poder entender cuáles eran esas preocupaciones de las líneas de crucero en cuanto a Puerto Rico como destino”, destacó, por su parte, Clarivette Díaz, gerente general de SJCP.

Díaz destacó que el Muelle Panamericano Oeste acogerá sobre 100 operaciones de cruceros durante la próxima temporada alta, que discurre entre octubre y abril.

Controversia por acuerdo preferencial

En su mayoría, serán embarcaciones de Royal Caribbean, ya que la línea de cruceros cuenta con un acuerdo preferencial para el uso de las instalaciones.

Actualmente, tal acuerdo es eje de controversia luego de que trascendió que Norwegian Cruise Line (NCL) pondera trasladar a otro destino, las salidas de su barco Viva para la temporada 2027-2028.

El acuerdo preferencial que Royal Caribbean tiene sobre el uso de los muelles Panamericanos hasta 2031, supo este diario, complica la planificación a largo plazo de otras líneas de cruceros, particularmente si las salidas son programadas para el mismo día, supo este diario.

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Cuestionado al respecto, el director de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón, destacó que las operaciones de NCL en la isla todavía “tienen vida” y que continúan las conversaciones con Royal Caribbean para lograr flexibilizar el acuerdo que se firmó previo al contrato de SJCP.

Viva la idea de construir nuevos muelles

Durante la conferencia de prensa, además, la gobernadora insistió en su idea de sumar nuevos muelles para barcos de carga y pasajeros en los municipios de Vega Baja y Cataño.

Para determinar la viabilidad de la idea, se espera que, próximamente, la APPR abra un Proceso de Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés).

“Quiero que Puerto Rico se convierta en un hub para la salida de cruceros del Caribe, pero no tenemos suficientes muelles de salida y eso requiere inversiones millonarias", acotó González.