Inicia el desarrollo de la nueva terminal de cruceros de San Juan
El proyecto en los muelles 11 y 12 requerirán una inversión multimillonaria
27 de abril de 2026 - 11:35 AM
27 de abril de 2026 - 11:35 AM
Con la expectativa de que este año termine con sobre dos millones de pasajeros de cruceros, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y San Juan Cruise Port (SJCP) anunciaron este lunes el inicio del desarrollo de la nueva terminal de cruceros de la capital.
El operador privado precisó que comenzará el proceso de solicitud de permisos para las obras en los muelles 11 y 12 durante el tercer trimestre de este año. Una vez inicie el proyecto, la construcción se extenderá por dos años y medio.
Previamente, Jam Fomferra, presidente de SJCP, dijo a este diario que la empresa comenzó a buscar el financiamiento para el proyecto.
Precisó que buscan un financiamiento similar al de febrero de 2024, cuando inició el contrato entre SJCP y el gobierno. En ese momento, la empresa levantó unos $110 millones en bonos Afica libres de impuestos y otros $77 millones en bonos tributables.
En conferencia de prensa, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, destacó que las inversiones de SJCP “van a dar la oportunidad de que más turistas lleguen a Puerto Rico”.
Rivera representó a la gobernadora Jenniffer González el evento. La primera ejecutiva se excusó a solo minutos de que comenzara el evento.
“Se demuestra que insertar a la empresa privada es buena decisión. Este es un ejemplo de como el gobierno y la empresa privada pueden generar obra permanente en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, dijo, por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Josué Colón.
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La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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