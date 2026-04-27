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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Inicia el desarrollo de la nueva terminal de cruceros de San Juan

El proyecto en los muelles 11 y 12 requerirán una inversión multimillonaria

27 de abril de 2026 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Muelles 11 y 12 en Puerta de Tierra (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Con la expectativa de que este año termine con sobre dos millones de pasajeros de cruceros, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y San Juan Cruise Port (SJCP) anunciaron este lunes el inicio del desarrollo de la nueva terminal de cruceros de la capital.

El operador privado precisó que comenzará el proceso de solicitud de permisos para las obras en los muelles 11 y 12 durante el tercer trimestre de este año. Una vez inicie el proyecto, la construcción se extenderá por dos años y medio.

Previamente, Jam Fomferra, presidente de SJCP, dijo a este diario que la empresa comenzó a buscar el financiamiento para el proyecto.

Precisó que buscan un financiamiento similar al de febrero de 2024, cuando inició el contrato entre SJCP y el gobierno. En ese momento, la empresa levantó unos $110 millones en bonos Afica libres de impuestos y otros $77 millones en bonos tributables.

Vista aérea de los nuevos de cruceros en la capital.
Vista aérea de los nuevos de cruceros en la capital. (Suministrada)

En conferencia de prensa, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, destacó que las inversiones de SJCP “van a dar la oportunidad de que más turistas lleguen a Puerto Rico”.

Rivera representó a la gobernadora Jenniffer González el evento. La primera ejecutiva se excusó a solo minutos de que comenzara el evento.

Hay más de 20 restaurantes y 20 barras, que están localizadas estratégicamente a través del barco, con el objetivo de dispersar los pasajeros. El crucero Star of the Seas de Royal Caribbean, que realiza una visita técnica esta semana en el Puerto de PonceOtra de las vistas desde el interior de la embarcación.
1 / 15 | Así es el interior del Star of the Seas de Royal Caribbean. Hay más de 20 restaurantes y 20 barras, que están localizadas estratégicamente a través del barco, con el objetivo de dispersar los pasajeros. - Jorge A Ramirez Portela

“Se demuestra que insertar a la empresa privada es buena decisión. Este es un ejemplo de como el gobierno y la empresa privada pueden generar obra permanente en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, dijo, por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Josué Colón.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

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TurismoJenniffer GonzálezCruceros
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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