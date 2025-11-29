Muelles Panamericanos se preparan para alto volumen de pasajeros este domingo

Así lo informó San Juan Cruise Port (SJCP) en un comunicado de prensa donde se revela, además, que las operaciones dobles se repetirán cada domingo hasta el 26 de abril de 2026.

SJCP precisó que el movimiento combinado de ambas embarcaciones alcanza aproximadamente 7,000 pasajeros, lo que representa cerca de 14,000 movimientos al considerar embarques y desembarques.

Debido a este volumen de pasajeros y a las limitaciones de acceso en la zona portuaria, SJCP anticipó un aumento en el tránsito, por lo que “continúa trabajando en coordinación con las agencias gubernamentales responsables del manejo vial para facilitar el acceso a pasajeros, suplidores y personal de apoyo”.

El objetivo, según se informó, es mantener una experiencia fluida y positiva para todos los visitantes.

Datos acerca de estas operaciones y recomendaciones importantes para pasajeros:

En primer lugar, SJCP informó que la puntualidad en la llegada de los pasajeros es esencial. Tomando en cuenta que las líneas de crucero asignan horarios específicos para distribuir el flujo durante el día y evitar congestión en los accesos, se recomendó cumplir con la hora indicada y utilizar las herramientas que proveen las líneas de crucero, como el “check in” o registro anticipado para conocer el horario asignado para abordar el barco, los documentos requeridos, ubicación de acceso y otros detalles que facilitan el proceso. Llegar antes de lo asignado genera retrasos y congestión innecesaria en la zona, se indicó.

En cuanto al manejo vehicular, SJCP mencionó que la Policía de Puerto Rico y demás agencias responsables del manejo del tránsito ha diseñado un plan vial, con el fin de mantener un flujo estable durante las horas pico.

Para apoyar la llegada de los pasajeros, según se precisó, los muelles cuentan con pantallas direccionales y personal de apoyo que orienta el flujo y organiza el acceso a los terminales. “Su presencia facilita la movilidad y ayuda a que quienes viajan comiencen su proceso de forma clara y ordenada”, añadió.

Asimismo, se exhortó al público a seguir las instrucciones de los oficiales, así como del personal de apoyo, además de familiarizarse de manera anticipada de las opciones de rutas disponibles para llegar al puerto. Para ello, SJCP publicó en sus plataformas digitales mapas y vídeos con instrucciones y recomendaciones para el acceso ordenado a los muelles.

De igual forma, SJCP informó que el rol de los conductores de taxi y servicios de movilidad compartida (Uber, Lyft) es clave para la experiencia del visitante, por lo que se solicita la colaboración de los conductores para dejar y recoger pasajeros únicamente en los accesos autorizados. Por ende, se enfatizó que dejar pasajeros fuera de los muelles u otros puntos no designados afecta la seguridad, el tránsito y la percepción del destino.

Se anticipa un alto volumen de tránsito en la zona. (Suministrada)

Otras medidas que han sido implementadas por SJCP para agilizar el proceso es la habilitación de un área de trasbordo para los contenedores de provisiones y combustible que suplen a ambos barcos.