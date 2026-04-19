Miami, Florida - Si Puerto Rico o cualquier otro destino quiere tener éxito atrayendo nuevas líneas de cruceros, ya no basta con garantizar el acceso a un muelle porque quienes hacen turismo surcando los mares ahora interesan mucho más que la conveniencia de visitar múltiples destinos sin cambiar de alojamiento o tener oportunidades gastronómicas dentro del mismo precio.