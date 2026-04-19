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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:La batalla por los cruceros del futuro

Según líderes del sector, hay sobre 80 embarcaciones en construcción, pero los viajeros no solo interesan amenidades a bordo, quieren “crear memorias” en tierra

19 de abril de 2026 - 11:10 PM

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En 2026, se espera que los muelles de crucero de San Juan reciban más de dos millones de pasajeros, según el operador San Juan Cruise Port. (Xavier Araújo)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Miami, Florida - Si Puerto Rico o cualquier otro destino quiere tener éxito atrayendo nuevas líneas de cruceros, ya no basta con garantizar el acceso a un muelle porque quienes hacen turismo surcando los mares ahora interesan mucho más que la conveniencia de visitar múltiples destinos sin cambiar de alojamiento o tener oportunidades gastronómicas dentro del mismo precio.

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Correcciones y Aclaraciones

El Nuevo Día cubrió las incidencias del Seatrade Cruise Global 2026 como parte de una jornada para periodistas subvencionada por San Juan Cruise Port.

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TurismoCruceros
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José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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