La batalla por los cruceros del futuro
Según líderes del sector, hay sobre 80 embarcaciones en construcción, pero los viajeros no solo interesan amenidades a bordo, quieren “crear memorias” en tierra
19 de abril de 2026 - 11:10 PM
19 de abril de 2026 - 11:10 PM
Miami, Florida - Si Puerto Rico o cualquier otro destino quiere tener éxito atrayendo nuevas líneas de cruceros, ya no basta con garantizar el acceso a un muelle porque quienes hacen turismo surcando los mares ahora interesan mucho más que la conveniencia de visitar múltiples destinos sin cambiar de alojamiento o tener oportunidades gastronómicas dentro del mismo precio.
El Nuevo Día cubrió las incidencias del Seatrade Cruise Global 2026 como parte de una jornada para periodistas subvencionada por San Juan Cruise Port.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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