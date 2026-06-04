Infiniti presenta la nueva QX65 2027: un modelo “diferente” y “con propósito”

Reclamando que se trata de un producto “diferente” y “con propósito”, Infiniti Puerto Rico presentó este miércoles la nueva QX65 2027, modelo con el que la marca espera ampliar su base de clientes en el mercado local.

La SUV, que ahora tiene una apariencia más deportiva, está inspirada en el icónico Infiniti FX.

El diseño incorpora elementos de diseño que reflejan la filosofía “Artistry in Motion”, que busca transmitir movimiento incluso cuando el vehículo está detenido.

La nueva QX65 está equipada con un motor VC-Turbo, capaz de generar hasta 268 caballos de fuerza y 286 libras-pie de torque, que se combina con una transmisión automática de 9 velocidades. La tracción integral inteligente Intelligent All-Wheel Drive está disponible en los tres grados: Luxe, Sport y Autograph.

En el interior, el modelo integra dos pantallas de 12.3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, cuatro puertos USB-C y un cargador inalámbrico.

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Las versiones superiores cuentan con sistemas de sonido Klipsch. La versión Sport cuenta con un sistema que ostenta 16 bocinas, mientras que la Autograph tiene 20 altavoces.

De hecho, en la versión Autograph se añade Individual Audio, que permite que el conductor y el pasajero delantero escuchen contenidos distintos mediante altavoces integrados en los reposacabezas.

El interior de la nueva Infiniti QX65 2027. (Suministrada)

En términos de seguridad, la QX65 cuenta con los sistemas de advertencia predictiva de colisión frontal, advertencia e intervención de punto ciego, prevención de salida de carril, asistente de luces altas y sensores de estacionamiento traseros, además de ProPilot Assist.

Francisco Soto, director general de Infiniti para México, América Latina, el Caribe e Israel, sostuvo que la QX65 pertimitirá recuperar el legado del modelo que, en su momento, rompió las reglas “y definió qué podía ser la mejor SUV de lujo”.

“Hoy retomamos ese espíritu, pero lo hacemos desde una mirada contemporánea pensada para una nueva generación de clientes que buscan algo más dinámico, mucho más expresivo y más potente”, agregó el ejecutivo durante la presentación de la QX65 durante un evento en el centro comercial The Mall of San Juan.

Por su parte, Gastón Rivera, director comercial de Infiniti Puerto Rico, destacó que la nueva SUV impulsará las ventas de la marca.

Según el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA), Infiniti vendió 76 unidades entre enero y abril, una caída de 37% respecto al 2025.

Rivera reconoció que la marca ha afrontado una reducción en la oferta de nuevos modelos durante los pasados meses.

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Ante eso, sostuvo que la QX65 permitirá recuperar clientes y “apelar a gustos que no necesariamente nos veían hasta hace pocos días”.

El diseño incorpora elementos de diseño que reflejan la filosofía “Artistry in Motion”. (Suministrada)

“La oferta nuestra era, básicamente, dos SUV de tres filas de asiento, pero este modelo no es eso. Esto es un concepto más deportivo, mucho más lujoso, más moderno”, reclamó.

Si bien Rivera no precisó cuántas unidades esperan vender, destacó que, entre el martes y sábado de la semana pasada, entregaron 12 unidades en su semana de estreno en los concesionarios de la marca localizados en San Juan y Ponce.

El precio inicial de venta de la QX65 es de $68,000, lo que es un número “competitivo” respecto a otros productos en el mercado.

“En términos de oferta, del valor por tu dinero y sobre todo el precio que hemos logrado con las negociaciones con fábrica, estamos muy entusiasmados porque esto compite con vehículos que no necesariamente son de lujo”, reclamó Rivera.

La QX65 2027 se fabricará en la planta de Infiniti en Smyrna, Tennessee, Estados Unidos. La producción inició en abril pasado utilizando piezas hechas tanto en Estados Unidos como en el exterior.