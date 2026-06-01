Llega a Puerto Rico la versión “plug-in hybrid” de la nueva Toyota RAV4

Agregando una opción para los consumidores que están en busca de mayor eficiencia en el consumo de combustible, Toyota de Puerto Rico informó este lunes que la versión “plug-in hybrid” de su nueva RAV4 2026 está a la venta en el mercado local.

El modelo, se informó, estará disponible en todos los grados: XSE, SE, Woodland y GR Sport.

La RAV4 PHEV, además, está equipada con el sistema híbrido recargable más reciente de Toyota con el cable de carga de doble voltaje, combinando un motor de 2.5 litros de 4 cilindros con dos motores eléctricos, una batería de alta capacidad y tracción integral estándar (AWD) en todos los grados.

El sistema entrega hasta 324 caballos de fuerza netos combinados, permitiendo una aceleración de 0 a 60 millas por hora (mph) en aproximadamente 5.4 segundos, según el fabricante japonés.

El modelo, de igual forma, tiene una capacidad de remolque de hasta 3,500 libras en los grados AWD seleccionados.

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Por tratarse de un vehículo híbrido enchufable, la RAV4 PHEV cuenta con una autonomía estimada en 54 millas en el modelo SE, de 52 millas en el XSE, de 49 millas en el Woodland y de 49 millas en el GR SPORT.

El interior renovado de la RAV4 PHEV 2026. (Suministrada)

“La RAV4 no solo es nuestro modelo más vendido, sino el líder en Puerto Rico. Con esta nueva generación Plug-in Hybrid, ofrecemos más potencia, mayor eficiencia y una experiencia de manejo avanzada que responde a las necesidades de los consumidores locales y a nuestro compromiso con la movilidad sostenible”, expresó Dany Oliva, vicepresidente de operaciones de Toyota de Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

La marca precisó que con los grados SE y XSE, la nueva RAV4 ofrece un diseño deportivo y moderno, mientras que el grado Woodland tiene un diseño robusto preparado para la aventura, ideal para estilos de vida activos y al aire libre.

El fabricante reclamó, entretanto, que la RAV4 PHEV es el primer modelo GR SPORT de RAV4 en Estados Unidos, desarrollado en colaboración con Toyota Gazoo Racing, con una estética más agresiva y enfoque en el manejo dinámico.

En cuanto a la carga, se informó que los grados XSE y Woodland contarán con capacidad de carga rápida DC, capaz de recargar del 10% al 80% en aproximadamente 35 minutos.

Además, incluyen un cargador integrado de hasta 11 kW, mientras que los grados SE y GR SPORT incorporan cargador de 7 kW, todos con cable de carga de doble voltaje incluido de forma estándar.

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La nueva RAV4 también estrena versiones actualizadas del sistema Toyota Audio Multimedia y del conjunto de seguridad activa Toyota Safety Sense.

Toyota precisó que algunos modelos de la RAV4 PHEV ya están disponibles en los concesionarios Toyota.