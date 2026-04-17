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Toyota anuncia la llegada de dos nuevos modelos eléctricos

Las nuevas C-HR y bZ Woodland amplían la oferta ecoamigable del fabricante japonés en Puerto Rico

17 de abril de 2026 - 6:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Toyota CH-R 2026 regresó como una SUV compacta eléctrica con un enfoque deportivo y diseño tipo coupé. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Toyota de Puerto Rico anunció la llegada de sus nuevos modelos eléctricos 2026: la C-HR y la bZ Woodland.

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Dany Oliva, vicepresidente de operaciones de Toyota de Puerto Rico, destacó que los lanzamientos representan un “paso importante” en la evolución de la marca en el mercado local.

“En Toyota de Puerto Rico continuamos liderando la transformación de la industria automotriz al ofrecer la gama más amplia de tecnologías electrificadas. Con la llegada del nuevo C-HR eléctrico y el bZ Woodland, brindamos a nuestros clientes más opciones para seleccionar el vehículo que mejor responda a sus gustos, necesidades y estilo de vida”, expresó Oliva en un comunicado de prensa.

El ejecutivo precisó que el Toyota C-HR 2026 regresa como una SUV compacta eléctrica con un enfoque deportivo y diseño tipo coupé.

Mientras, describió al bZ Woodland 2026 como una opción más robusta y versátil, diseñada para quienes buscan aventuras al aire libre sin renunciar a la eficiencia de la movilidad eléctrica.

C-HR 2026

El nuevo C-HR está equipado con un sistema de doble motor y tracción integral (AWD) estándar, que ofrece 338 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 60 millas por hora en aproximadamente 4.9 segundos.

Rinde hasta 287 millas con una sola carga y cuenta con un espacio de carga de hasta 25.3 pies cúbicos detrás de la segunda fila.

El interior del C-HR incorpora tecnología avanzada, incluyendo una pantalla táctil multimedia de 14 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargadores inalámbricos duales y un ambiente moderno con iluminación personalizable.

bZ Woodland 2026

En el caso de la bZ Woodland 2026, esta ofrece hasta 375 caballos de fuerza, tracción integral estándar y una aceleración estimada de 0 a 60 mph en 4.4 segundos, el más rápido de Toyota.

Diseñado para enfrentar diversos terrenos, incluye sistema X-MODE con Grip Control, 8.3 pulgadas de altura al suelo y capacidad de remolque de hasta 3,500 libras, ambos los mejores en su clase.

El modelo también integra elementos distintivos como guardalodos robustos, barras de techo y la opción de neumáticos todo terreno, reforzando su carácter aventurero.

Ambos modelos incorporan tecnología de carga de última generación, incluyendo un puerto North American Charging System (NACS) que permite acceso a estaciones de carga rápida. Bajo condiciones ideales, pueden recargar del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos mediante carga rápida DC.

Además, ofrecen compatibilidad con carga de nivel 1 y nivel 2, así como funciones avanzadas como pre-acondicionamiento de batería y Plug & Charge, que simplifican la experiencia de recarga.

En términos de conectividad, tanto el C-HR como el bZ Woodland integran el sistema Toyota Audio Multimedia con pantalla de 14 pulgadas, asistente de voz, navegación en la nube, Wi-Fi integrado y acceso a servicios remotos mediante la aplicación móvil de Toyota.

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ToyotaAutos nuevos
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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