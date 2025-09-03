Opinión
3 de septiembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Joel Pizá es el nuevo director de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan

El exdirector de la Autoridad de los Puertos sustituye a Daphne Barbeito

3 de septiembre de 2025 - 1:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joel Pizá también dirigió la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads. (Vanessa Serra Diaz)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, nombró este miércoles a Joel Pizá Batiz como nuevo director del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de la capital.

Pizá Batiz, quien sustituirá a Daphne Barbeito tras su renuncia reciente, fungió hasta diciembre de 2024 como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads.

“Conozco al licenciado Joel Pizá y sus cualidades como ser humano. Su preparación académica y su experiencia profesional lo hacen la persona idónea para liderar nuestro Departamento de Desarrollo Económico y Turismo. Estoy confiado en que hará una labor extraordinaria para continuar promocionando a San Juan como la capital de la inversión y el desarrollo económico, además de reforzar el liderato de nuestra ciudad como principal destino turístico del Caribe”, expresó Romero Lugo en un comunicado de prensa.

Por su parte, Pizá indicó que su compromiso es “implementar la robusta visión de desarrollo económico que ha trazado el alcalde; traducir en resultados concretos los compromisos programáticos de la administración municipal con el pueblo de San Juan en materia de desarrollo económico; facilitar y promover la inversión en nuestra ciudad capital; y trabajar en conjunto con el sector turístico y comercial para seguir fortaleciendo a San Juan como motor económico de Puerto Rico”.

“Aspiramos a que San Juan continúe siendo el epicentro de la innovación, la cultura y el turismo en la isla, creando oportunidades reales para nuestra gente”, agregó el funcionario.

Pizá Batiz dirigió la APPR desde 2019, donde interactuó con líneas aéreas y líneas de cruceros y manejó un presupuesto operacional anual de unos $80 millones.

Mientras, como encargado de la corporación pública a cargo del redesarrollo Roosevelt Roads, supervisó la reutilización de la antigua Base Naval.

El abogado también trabajó como asesor legislativo en el Senado de Puerto Rico; asesor legal general de la Autoridad de Puertos; y profesor de Derecho Aeronáutico en la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR).

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
