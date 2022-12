Como secuela de la pandemia, los puertorriqueños han mostrado un renovado interés en el turismo interno. Al menos esta es la experiencia de diversos portavoces de la industria que han notado un aumento en el turista local.

“Algo interesante de la pandemia es que obligó a los locales a redescubrir a Puerto Rico. Estábamos desesperados por encontrar qué sitios podíamos descubrir en la isla y los paradores, las hospederías pequeñas, los alquileres a corto tiempo fueron una solución enorme”, dijo José Delgado, vicepresidente ejecutivo de la empresa de construcción y administración de propiedades Interlink. “Las personas de Mayagüez, Ponce o Isla Verde van a querer venir a un hotel como el (Sheraton Puerto Rico), que está en el centro de San Juan y puede ser algo refrescante venir con toda la familia”.

Carla Arraiza González, codueña de Dos Aguas Boutique Hotel, dijo por su parte que al menos la mitad de sus huéspedes son puertorriqueños mientras que la otra mitad pertenecen a otros países.

“En la época de verano recibimos mucho turista local y se fascinan descubriendo el área porque no saben que existían todas estas alternativas. Seguimos redescubriendo la belleza de nuestro país. Nosotros tenemos cerca una cervecería local, tenemos una finca, la Paseadora. Cuando los locales ven esto, se dan cuenta de todo lo que tenemos en este espacio”, expresó Arraiza González.

Esta fue parte de la discusión en un conversatorio sobre las nuevas tendencias para atender a los huéspedes, como parte del foro “Next: Puerto Rico Tourism Summit”, un evento organizado por la Compañía de Turismo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar. El pasado martes se realizaron varios foros sobre las nuevas tendencias en el turismo, así como las exigencias y expectativas de los visitantes.

Xavier Ramírez, dueño del parador Combate Beach Resort, afirmó que lo usual en esta hospedería es que el 65% de sus huéspedes sean locales mientras que el 35% restante no son residentes de Puerto Rico.

“Sí, tenemos muchos visitantes de la diáspora y hemos visto la importancia que tiene ese sector”, afirmó. “He notado también que las redes sociales han abierto al puertorriqueño a conocer cosas de Puerto Rico que no sabían ni conocían. Hay una necesidad de guías digitales o escritas sobre los atractivos en Puerto Rico. La última guía que publicó Turismo que era el pasaporte no tenía muchas fotos y eso fue un ‘’grand slam’ para el turismo interno. Deberían seguir usando eso porque la gente así no se limita a los pueblos que conoce y viajan por los 78 municipios”.

Manuel Ramos, dueño de Pitahaya Glamping, participó en un foro sobre los nuevos modelos de alojamiento.

Para este sector, la pandemia también tuvo un efecto importante, pues atrajo a personas que de otra manera no se hubieran aventurado a probar estos nuevos modelos de hospederías.

“En la pandemia mucha gente estaba buscando lugares privados, con piscinas donde pudieran estar con sus familias o sus parejas alejados de los demás. En mi caso, algo que cambió, es esa búsqueda de privacidad de las parejas. Yo tengo cinco unidades y no hay privacidad; no es exclusivo”, aclaró. “Ese segmento tiene ahora la opción de buscar un domo o una burbuja sola donde pueden andar por ahí como les dé la gana. En mi caso, el reto es la experiencia”.

Sobre las experiencias que ahora buscan los turistas, habló de ofrecer cosas diferentes como, en su caso, lo que denominó el “astroturismo”.

“Es una tendencia en otras partes del mundo. Nosotros tenemos un telescopio y este año lo vamos a aprovechar más. Ahora tenemos un calendario de eventos. Ya mañana hay lluvia de estrellas y eso está en el calendario. Estos retos que tenemos me llevan a crear cosas que tengan un atractivo único para que la gente vaya”, manifestó.