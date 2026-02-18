Mar y Tierra: Turismo presenta ruta gastronómica para los pueblos del sur y centro de Puerto Rico

Buscando impulsar el turismo en los pueblos del centro y sur de la isla, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) presentó este miércoles la ruta gastronómica Mar y Tierra.

El esfuerzo, que requirió una inversión de $330,000, consta de una campaña publicitaria titulada “Bajo el mismo sol”.

Los pueblos que forman parte de la ruta son: Coamo, Santa Isabel, Juana Díaz, Villalba, Orocovis, Corozal, Barranquitas, Aibonito, Salinas, Guayama, Cayey, Cifra, Comerío y Naranjito.

La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, destacó que la ruta gastronómica está alineada con la estrategia de descentralización del turismo que promueve la gobernadora Jenniffer González Colón, quien se ausentó de la presentación de la iniciativa en el Paseo de la Princesa.

“Esta ruta es una ruta turística que busca como iniciativa impulsar el desarrollo de la región central y del sur a través de su riqueza cultural y turística”, puntualizó Robles Cancel.

La ejecutiva agregó que la ruta gastronómica, además, “es una invitación a mirar hacia nuestras comunidades, respaldar el talento local y reconocer el potencial que existe más allá de la zona metropolitana”.

Robles Cancel destacó que, hasta el momento, han visitado 45 restaurantes del sur y centro de la isla, algunos de los cuales participan de los vídeos principales de la campaña.