NegociosTurismo
Suscriptores
Más de 6,700 pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos debido a tormenta invernal en Estados Unidos

Unos 30 vuelos que llegaban o salían del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se han visto trastocados

27 de diciembre de 2025 - 10:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ayer, viernes, 22 vuelos fueron cancelados en medio del evento atmosférico que afecta a Estados Unidos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Más de 30 vuelos fueron cancelados este sábado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, debido a una tormenta invernal que afecta el noreste de Estados Unidos.

Aerostar Airport Holdings, LLC., indicó en declaraciones escritas, que, con motivo del impacto de los eventos atmosféricos en la nación norteamericana, que comenzaron entre el jueves y viernes, la cantidad de vuelos de llegada trastocados aumentó a 20, mientras que las salidas subieron a 14, entre cancelaciones y retrasos.

Los vuelos corresponden a las aerolíneas United Airlines, Delta, Jetblue, Frontier Airlines y Spirit Airlines, con vuelos programados desde o hacia lugares como Nueva Jersey, Pensilvania, Ohio, Florida, Texas, Connecticut y Nueva York.

El total de pasajeros afectados, según la información compartida por Aerostar, supera los 6,370 pasajeros.

Ayer, viernes, unos 22 vuelos fueron cancelados en medio del evento que afecta a Estados Unidos.

Cancelaciones de vuelos - aerostar
Cancelaciones de vuelos - aerostar (Suministrada)

El impacto del sistema invernal no se limita a Puerto Rico. Según la plataforma Flight Aware, al filo de las 6:00 p.m. del sábado, se habían registrado 25,775 vuelos retrasados y 1,362 vuelos cancelados a lo largo del país.

De acuerdo con The Associated Press, los meteorólogos anticipan que la tormenta podría dejar la mayor nevada en tres años en la ciudad de Nueva York, donde se declaró un estado de emergencia en gran parte del territorio.

Mientras, en Connecticut, las autoridades exhortaron a la población a evitar viajar y salir de sus hogares.

Según la agencia de noticias, las tormentas en California provocaron la Navidad más lluviosa en 54 años en el centro de Los Ángeles. En esa zona se registraron tres pulgadas de lluvia en apenas tres días.

