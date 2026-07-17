Metropistas anuncia “cierre total” de puente de la PR-52 en dirección de Caguas a San Juan por trabajos

Metropistas anunció este viernes el “cierre total” del puente localizado en el kilómetro 25 del expreso Luis A. Ferré, en dirección de Caguas a San Juan, como parte de los trabajos que se realizan en la infraestructura.

Las obras iniciarán hoy a las 8:00 p.m. y se extenderán hasta el domingo próximo al mediodía, se informó en un comunicado de prensa.

El objetivo del cierre es “controlar las vibraciones en el puente durante el vertido de hormigón”.

Desvío temporal en la PR-52 a la altura del kilómetro 25. (Suministrada)

Metropistas precisó que, para mantener la fluidez vehicular durante el período de construcción, se implementará un desvío temporal hacia el puente en dirección a Cayey (sur).

Los trabajos forman parte del Programa de Rehabilitación de Puentes de Metropistas, empresa que exhortó a los conductores a planificar sus rutas con anticipación, reducir la velocidad al transitar por el área y mantenerse atentos a las señales y dispositivos de tránsito que se instalarán para su seguridad y orientación.