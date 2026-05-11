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Persiste la caída en las ventas de autos nuevos en Puerto Rico

El mes pasado cerró con una disminución de 27.2%

11 de mayo de 2026 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre enero y abril de este año, se vendieron 31,327 unidades, una reducción acumulada de 21.91%. (Nahira Montcourt)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA) informó este martes una caída de 27.2% en las ventas de autos nuevos durante abril pasado en Puerto Rico.

La disminución se produce luego de que marzo cerró con una baja de casi 30%, lo que evidencia un descenso sostenido en la demanda.

Durante los primeros cuatro meses del año, se vendieron 31,327 unidades, una reducción acumulada de 21.91%.

“Al igual que en el periodo anterior, el desempeño actual responde, en gran medida, a una base de comparación excepcionalmente alta registrada el año pasado, cuando el mercado experimentó un volumen de ventas atípico ante la expectativa de nuevos aranceles”, señaló Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, en un comunicado de prensa.

“A este efecto comparativo se suma una convergencia de presiones macroeconómicas, que afectan de manera importante el poder adquisitivo, tales como la inflación impulsada por los costos de combustible y una desaceleración en sectores clave como la construcción y el índice de actividad económica, tanto a nivel local como en la economía global”, añadió la también gerente general de Ford en Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe.

GUIA precisó que el mes pasado terminó con 7,652 unidades vendidas. Durante el mismo periodo en 2025, el número ascendió a 10,523 ventas.

La organización agregó que entre los segmentos que mostraron mayor impacto durante abril fueron los sedanes mini compactos y mini compactos premium, con una disminución de 83.44%.

Otro de los segmentos con cambios notables fue el de sedanes compactos y premiums, con una reducción de 54.68%, se informó.

El segmento de vanes, entretanto, registró una merma de 26.72%.

Las marcas que registraron una caída más fuerte en las ventas de abril fueron Kia (43.6%), Hyundai (29.5%), Infiniti (57.5%) y Nissan (51.5%).

Mientras, fabricantes como Genesis, Lamborghini, Mini y Acura mostraron un incremento en la demanda.

Tags
Autos nuevosGUIAVenta de autos
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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