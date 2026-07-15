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Ponce recibirá al crucero más grande del mundo en 2027: estas son las fechas

El Legend of the Seas hará dos escalas en la Ciudad Señorial como parte de su itinerario inaugural

15 de julio de 2026 - 9:06 AM

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El crucero Legend of the Seas de Royal Caribbean. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Legend of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, llegará al puerto de Ponce en 2027 con dos escalas programadas para el 31 de marzo y el 14 de abril como parte de su itinerario inaugural.

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Así lo dieron a conocer en comunicado de prensa la gobernadora Jenniffer González Colón y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

La embarcación, perteneciente a la clase Icon de Royal Caribbean, tiene capacidad para recibir hasta 7,000 pasajeros, además de una tripulación de aproximadamente 2,350 personas.

Según las funcionarias, en ambas fechas, el crucero llegará al puerto de Ponce a las 10:00 a.m. y partirá a las 6:00 p.m., por lo que los visitantes tendrán unas ocho horas para recorrer atractivos históricos, culturales, gastronómicos y naturales de la Ciudad Señorial y otros municipios de la región sur.

El gobierno estima que las dos escalas generarán un impacto económico aproximado de $1 millón, con beneficios para comercios, restaurantes, operadores turísticos, y pequeños y medianos negocios.

“La llegada del crucero más grande del mundo a Ponce representa un importante voto de confianza en Puerto Rico y en el enorme potencial turístico de la región sur”, expresó González Colón.

A eso de las 7:10 a.m., la embarcación turística más grande del mundo atracó en el puerto ponceño como parte de la primera de tres visitas programas durante la temporada de verano.Guaguas permanecían a la espera de los pasajeros que compraron excursiones a bordo.El barco continuará su ruta por el Caribe a eso de las 6:00 p.m., se informó.
1 / 12 | Con emoción y algarabía: así llegaron los turistas del crucero más grande del planeta a Ponce. A eso de las 7:10 a.m., la embarcación turística más grande del mundo atracó en el puerto ponceño como parte de la primera de tres visitas programas durante la temporada de verano. - Ramón “Tonito” Zayas

La mandataria sostuvo que la visita de la embarcación forma parte de los esfuerzos para fortalecer la industria de cruceros y generar mayor actividad económica en los municipios.

Por su parte, Robles Cancel señaló que las dos paradas responden a los esfuerzos de la CTPR para ampliar las operaciones de las principales líneas de cruceros en la isla y llevar los beneficios de esa actividad turística a otras regiones de Puerto Rico.

“Estas dos paradas representan un importante impulso para la economía de Ponce y de toda la región sur, al tiempo que fortalecen nuestra estrategia de diversificar el turismo y continuar desarrollando nuestros puertos regionales”, sostuvo.

El Legend of the Seas tiene prevista su entrada en servicio en 2026.

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Breaking NewsCrucerosPonceTurismoRoyal Caribbean
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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