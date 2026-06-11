Crucero de Century Cruises con alma oriental recorrerá los grandes ríos de Europa

En Asia son una línea de cruceros de ríos ampliamente conocidas, que navegan por el Yangtze y han recibido varios premios. Pero en Europa, llegan directamente a sus ríos con la estela de ese reconocimiento, para debutar en grande en septiembre de este año. Es la empresa Century Cruises, que cuenta con más de 30 años de establecida.

Para su debut, que será primero en el río Danubio, tendrán de estreno el Century Star. Durante una conferencia de prensa en Miami, Florida, los ejecutivos de la empresa dijeron que el barco se une a su flota con las características que la definen, como el ser ambientalmente consciente, con un propulsor híbrido, una quilla de acero reciclado y cumpliendo con todos los estándares de sustentabilidad que exige la Unión Europea. “El barco, con capacidad para 174 pasajeros, es una mezcla de la visión de la empresa china con la artesanía occidental para crear una experiencia de lujo única, y en su interior mostrará la variedad de cultura y la belleza de las regiones europeas”, dijo David Fredericks, presidente y gerente general para las Américas de la compañía, que tiene oficinas también en Florida.

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La empresa matriz a la que pertenecen, Gaund Holdings, tiene su propio astillero,y sus ejecutivos han dicho que tendrá todas las comodidades que esperan los viajeros occidentales en un barco de río. Este segmento de viajes representa un mercado muy popular, pero también bien competitivo y variado en Europa.

En el Century Star los pasajeros serán recibidos en un lobby central, con mucha entrada de luz y con una alfombra de rosas de Bulgaria, en homenaje al Valle de las Rosas de Bulgaria.

Tendrá 78 cabinas, que contarán con balcón francés, descritas como espaciosas y cómodas y suites ejecutivas, inspiradas en el Castillo Azul de Eslovaquia, pero con detalles artísticos chinos.

Entre la riqueza de la madera y detalles artísticos de cerezos florecidos, estará uno de los lounges, donde lo mismo se puede disfrutar tranquilamente de la lectura de un libro, que de ver los impresionantes paisajes que rodean estos ríos europeos. También podrán disfrutar del escenario natural que rodea el Danubio desde el Sun Deck, que cuenta con una gran área al aire libre.

Sun Deck, que cuenta con una gran área al aire libre. (Suminstrada)

Su restaurante principal estará inspirado en el Bosque Negro, en un diseño que ya ganó reconocimiento como finalista de Conceptos de Barcos del 2025. El bar y lounge, tendrá influencia de la arquitectura barroca, y de la herencia musical de Beethoven y Strauss, evocando la calidez de los tradicionales cafés de Viena.

La idea con los toques de decoración y detalles en todo el barco, es que sea en sí mismo en su interior, como un recorrido por los países europeos que visitará por el Danubio.

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El viaje inaugural, “Perla del Danubio”, zarpará el 18 de septiembre desde Budapest, y visitará Esztergom, Bratislava, Vienna “La Ciudad de la Música”, Linz, y Passau. El viaje, de ocho días, ofrecerá experiencias locales inmersivas, y los pasajeros serán trasladados en las excursiones por los propios autobuses de Century. Para prepararse para ellas, a bordo ofrecerán las charlas sobre destinos y la historia del Danubio, algo que siempre es un “plus” en los barcos de río, y que disfrutan mucho los pasajeros. Otras actividades a bordo incluyen prácticas de técnicas de bienestar, como Tai Chi y Yoga.

Lounge en el Century Star. (Suministrada)

Al primer itinerario se suma otro, desde Amsterdam hasta Basel, en Suiza, navegando por el Rín, desde el 6 de noviembre, en un itinerario también de ocho días. Este visitará Colonia, Koblenz, Loreley, Rudesheim, Mannheim Speyer y Estrasburgo.

De acuerdo con el portavoz de la empresa, el Century Star será solo el primero de muchos otros barcos que tendrán navegando por lo que son los dos ríos más populares por Europa.

“A través de la dedicación y el trabajo fuerte, hemos alcanzado el corazón de Europa, lo que nos hace increíblemente orgullosos. Aquí es donde se unirán la elegancia oriental con la hospitalidad occidental”, indicó tras añadir que vez también navegarán por el río Nilo, en Egipto, en el 2027.