Puerto Rico entre los 25 destinos recomendados por National Geographic para 2027

Puerto Rico figura entre los 25 destinos alrededor del mundo que la revista National Geographic recomienda visitar en 2027, como parte de su selección anual Best of the World, que destaca lugares donde la cultura, la naturaleza y nuevas experiencias ofrecen razones para viajar.

En su reseña dedicada a la isla, publicada el martes, 20 de octubre, la revista destaca que, más allá de sus playas y paisajes naturales, uno de sus mayores atractivos son sus habitantes y las tradiciones que forman parte de su identidad cultural.

La publicación resalta la influencia de las raíces africanas, indígenas taínas y españolas en la música, la gastronomía y la arquitectura puertorriqueña.

1 / 27 | Se despide Bad Bunny de Puerto Rico . La última función en el Estadio Hiram Bithorn estuvo marcada por momentos de conexión con el público. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 27 Se despide Bad Bunny de Puerto Rico La última función en el Estadio Hiram Bithorn estuvo marcada por momentos de conexión con el público. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Además, el artículo recomienda visitar Loíza para conocer las raíces afroboricuas de la bomba y la plena, así como sus talleres de baile y percusión y el Festival de Santiago Apóstol. También, sugiere los kioscos de Piñones, la Ruta Taína y el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, en Ponce, y los petroglifos de Utuado y Jayuya.

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En el Viejo San Juan, la revista hace énfasis en las fortificaciones históricas de San Felipe el Morro y San Cristóbal, así como las Fiestas de la Calle San Sebastián, que se celebran durante cuatro días en enero. La publicación alude, por otra parte, a la atención internacional que ha recibido la cultura puertorriqueña tras la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX y su triunfo en los premios Grammy de 2026.

El reconocimiento de National Geographic llega en un momento de crecimiento y diversificación de la actividad turística en Puerto Rico. Discover Puerto Rico, la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, en inglés) proyecta que el gasto turístico superará los $9,000 millones en 2026, por encima de los $8,200 millones estimados para 2025, cuando la isla recibió 8.1 millones de visitantes.

La moda creativa de las SanSe: así se inspiraron Estos "looks" llamaron la atención en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

El segmento de cruceros también registró cifras históricas. El año fiscal 2025-2026 cerró con más de 1.9 millones de pasajeros, un aumento aproximado de 43% frente al período anterior. Para la próxima temporada alta, que ya comenzó y se extiende hasta abril de 2027, se proyectan cerca de 1.3 millones de pasajeros y 541 escalas en el puerto de San Juan.

Los alquileres a corto plazo, por su parte, se han consolidado como otro componente importante de la economía turística. Una investigación de la firma Estudios Técnicos para Viva Puerto Rico Short-Term Rental Alliance estima que el segmento genera un impacto económico superior a los $6,000 millones en la isla y contabilizó cerca de 33,000 propiedades.

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Según Discover, a julio de 2026 la oferta de alquileres a corto plazo alcanzó 4.18 millones de noches disponibles, un aumento de 6.4% frente al mismo período del año anterior. Además, las reservaciones adelantadas para diciembre de 2026 aumentaron 38% interanual, mientras que las de enero de 2027 registraron un alza de 50%.

La selección de National Geographic incluye los otros siguientes 24 destinos: