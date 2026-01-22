Puerto Rico pagará $1 millón por ser país socio de Fitur

( Suministrada . )

Madrid, España - Para ser país socio de la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Puerto Rico pagará $1 millón, confirmó la gobernadora Jenniffer González.

El pago, explicó, se hará por adelantado.

“Esto no es una inversión para mí, es una inversión para Puerto Rico”, dijo la gobernadora.

“Estamos planteando tener mayor presencia, así que estimo que la inversión será mayor”, agregó.

El millón de dólares es adicional al dinero que destine al exhibidor, gastos de viajes y otras activaciones.

“El exhibidor va a ser más grande, pero por primera vez Puerto Rico va a dividir su carga económica en el sector privado”, sostuvo González.

En concreto, el gobierno invitará a hoteleros y otras empresas turísticas. En la edición de este año, que termina el domingo próximo, la CTPR invirtió al menos $1.8 millones.

Sobre si anticipa cuestionamientos por la inversión para ser país socio en Fitur, González defendió que “esto no es una inversión para mí, es una inversión para Puerto Rico”.

Po su parte, el CEO de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez, defendió que por cada dólar que se invierte en el turismo, el retorno de inversión asciende a $87.