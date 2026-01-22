Opinión
Puerto Rico pagará $1 millón por ser país socio de Fitur

El millón de dólares es adicional al dinero que destine al exhibidor, gastos de viajes y otras activaciones

22 de enero de 2026 - 2:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según indió la gobernadora Jennifer González, el pago se hará por adelantado. (Suministrada .)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Madrid, España - Para ser país socio de la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Puerto Rico pagará $1 millón, confirmó la gobernadora Jenniffer González.

El pago, explicó, se hará por adelantado.

“Esto no es una inversión para mí, es una inversión para Puerto Rico”, dijo la gobernadora.

“Estamos planteando tener mayor presencia, así que estimo que la inversión será mayor”, agregó.

El millón de dólares es adicional al dinero que destine al exhibidor, gastos de viajes y otras activaciones.

“El exhibidor va a ser más grande, pero por primera vez Puerto Rico va a dividir su carga económica en el sector privado”, sostuvo González.

En concreto, el gobierno invitará a hoteleros y otras empresas turísticas. En la edición de este año, que termina el domingo próximo, la CTPR invirtió al menos $1.8 millones.

Sobre si anticipa cuestionamientos por la inversión para ser país socio en Fitur, González defendió que “esto no es una inversión para mí, es una inversión para Puerto Rico”.

Po su parte, el CEO de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez, defendió que por cada dólar que se invierte en el turismo, el retorno de inversión asciende a $87.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
