Puerto Rico pierde dos rutas aéreas internacionales en menos de un mes: conoce las razones

Aunque por razones distintas, Puerto Rico perdió dos rutas aéreas internacionales en menos de un mes: San José, Costa Rica, y Ciudad de México.

La cancelación más reciente se confirmó ayer miércoles, cuando el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) incluyó la ruta Ciudad de México-San Juan entre las 13 operaciones aéreas a las que se le revocó el permiso para operar.

La determinación, que forma parte de la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno mexicano por unos supuestos incumplimientos al Tratado de Transporte Aéreo que ambos países firmaron hace una década, causó sorpresa en el gobierno.

“Nos ha tomado a todos por sorpresa el que el gobierno federal haya cancelado 13 líneas que tienen operaciones en México y Estados Unidos, incluido Puerto Rico”, reconoció la gobernadora Jenniffer González.

PUBLICIDAD

De igual forma, la cancelación avivó la discusión sobre la efectividad de la estrategia de conectividad aérea que impulsa el gobierno.

Para atraer las rutas afectadas, el gobierno ofreció incentivos a las aerolíneas que las operarían: Avianca y Aeroméxico, respectivamete.

Tan solo Aeroméxico, que volaría a la isla como parte de su alianza con Delta Airlines, recibió un incentivo de $1.5 millones. El contrato entre las partes se firmó el 9 de octubre pasado, según la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). El acuerdo se expira el 30 de junio de 2026.

“Aunque el esfuerzo de traer nuevas rutas o buscar nuevos caminos es loable, hay que tener mucho cuidado, porque esa ruta (San Juan-Ciudad de México), al igual que la ruta de Costa Rica, se ha hecho muchas veces y no se aguanta”, apuntó Ángel Alverio, expresidente del Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Agentes de Viajes (ASTA, por sus siglas en inglés).

A juicio de Alverio, el gobierno debe concentrarse “en los mercados que son exitosos”.

“Todavía quedan muchos puntos en Estados Unidos que se pueden explorar, puntos de conexión nuevos”, reclamó.

Sin embargo, Clarisa Jiménez, CEO de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), consideró que la ruta San Juan-Ciudad de México todavía tiene “oportunidad”.

“México, por muchos años, cuando tuvimos el vuelo, fue uno de los mercados internacionales principales para Puerto Rico. Esperamos que esto se solucione lo más pronto posible. Es lamentable que esto esté sucediendo, pero esperemos que el vuelo se retome pronto, porque hay una gran oportunidad para Puerto Rico”, expresó Jiménez.

PUBLICIDAD

La ejecutiva, no obstante, reconoció que los mercados internacionales siempre han representado “un reto” para Puerto Rico.

Tras la cancelación de los vuelos a Costa Rica y México, Puerto Rico conserva vuelos directos a destinos internacionales como República Dominicana, Panamá, Colombia y España.

“La realidad es que los mercados internacionales siempre han representado un reto. Cuando no es una cosa es otra, pero de los más estables, cuando tuvimos la conexión aérea, fue México. Y, en su momento, Venezuela fue mercado importante para Puerto Rico. Creo que todavía tenemos una gran oportunidad con el mercado Mexicano”, apuntó Jiménez.

Para la líder del sector hotelero, Puerto Rico conoce la fórmula para atraer nuevas aerolíneas y llamó al trabajo en equipo para el mercadeo de la isla en los destinos que cuenten con vuelos directos hacia la isla.

En una entrevista previa con este diario, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles, dijo que “la ruta de Costa Rica pudo haber sido más exitosa si el DMO hubiese mercadeado a Puerto Rico en Costa Rica. Eso fue algo que lamentablemente no sucedió”.

Fuentes de este diario, empero, aseguraron que la ruta San Juan-San José no concibió adecuadamente diversos factores, entre ellos que los costarricences necesitan una visa para entrar a territorio estadounidense.

Actualmente, el tiempo de espera para la cita de entrevista para los solicitantes de las visas B-1/B-2, en San José, asciende a 19 meses, según el portal oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En declaraciones escritas, Discover Puerto Rico defendió que sí realizó esfuerzos de mercadeo en Costa Rica.

“Desde que se anunció la ruta entre San José y San Juan, el equipo de ventas de Discover Puerto Rico ha colaborado con Avianca y la Compañía de Turismo para fortalecer la conexión directa entre ambas capitales. En distintos eventos, le presentamos el destino ante más de 25 agencias de viajes e impactamos a más de 150 agentes de la capital costarricense”, reclamó la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés)

“También realizamos esfuerzos junto a mayoristas de viajes, como Rutas Aéreas Costa Rica, y elaboramos orientaciones sobre lo que nuestro destino tiene para ofrecer a los viajeros. Estas orientaciones incluyeron los requisitos para viajar a Puerto Rico. Pese a la eliminación de esta conexión directa, estamos muy complacidos con los esfuerzos de ventas y mercadeo internacionales que, en coordinación con las iniciativas de rutas aéreas de la Compañía de Turismo, han logrado aumentar el volumen de visitantes internacionales que llegan a nuestro destino”, agregó la entidad.

Al reaccionar a la cancelación de la ruta San Juan-Ciudad de México, Robles subrayó que, en este caso, “la decisión no guarda relación con factores comerciales, turísticos ni de infraestructura vinculados a Puerto Rico”.

“La Orden Federal 2025-7-11 del DOT desaprobó temporalmente futuros vuelos y aumentos en frecuencias entre Ciudad de México (MEX) y puntos en Estados Unidos. Como la ruta MEX–SJU aún no había iniciado operaciones, quedó incluida entre las 13 frecuencias revocadas o pospuestas hasta nuevo aviso, según lo que determine el gobierno federal", dijo Robles.

PUBLICIDAD

“Siguiendo la política pública y el compromiso de la gobernadora Jenniffer González Colón de continuar ampliando la conectividad aérea y fortaleciendo las relaciones internacionales, en la Compañía de Turismo de Puerto Rico continuamos trabajando junto al sector aéreo para diversificar las rutas y garantizar que Puerto Rico siga siendo un destino accesible y competitivo para el mercado latinoamericano”, agregó.

Mientras, el CEO de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez, sostuvo que, “aunque la suspensión del vuelo obliga a pausar temporalmente las ejecuciones de mercadeo específicas vinculadas a Aeroméxico, no detiene nuestra estrategia general en México ni la presencia de Puerto Rico como destino en la región”.