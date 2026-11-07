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Puerto Rico recupera la ruta aérea San Juan-Ciudad de México: conoce cuándo iniciarán los vuelos

La Compañía de Turismo estima un impacto económico de $13.5 millones

7 de noviembre de 2026 - 8:17 AM

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La ruta San Juan-Ciudad de México tendrá cuatro frecuencias semanales. (Suministrada .)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Luego de que Puerto Rico se quedara en octubre del año pasado sin la ruta aérea San Juan-Ciudad de México por una determinación del gobierno federal, la isla recuperará la conexión en junio de 2027 de la mano de la aerolínea mexicana Aeroméxico.

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Así lo anunciaron este sábado la gobernadora Jenniffer González Colón y la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, quienes precisaron que Aeroméxico iniciará la venta de boletos el próximo lunes, 9 de noviembre.

En octubre de 2025, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) revocó la autorización para 13 rutas aéreas operadas por aerolíneas mexicanas hacia su territorio, incluyendo la ruta San Juan-Ciudad de México, que iniciaría operaciones en ese mes.

La medida formó parte de una orden emitida por el DOT, que también congeló cualquier expansión de los vuelos combinados de aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el aeropuerto internacional Benito Juárez.

Ahora, con cuatro frecuencias semanales a partir de junio de 2027, la nueva ruta San Juan-Ciudad de México tendrá un impacto económico estimado de $13.5 millones anuales y añadirá más de 34,500 asientos al inventario aéreo, según la CTPR.

“Hemos trabajado para recuperar esta importante conexión aérea con Ciudad de México y hoy damos un paso significativo para hacerla realidad. México representa un mercado de grandes oportunidades para Puerto Rico, no solo por su potencial de atraer más turistas, sino también por las posibilidades de intercambio comercial, inversión y desarrollo económico que podemos impulsar juntos. Esta ruta nos permitirá estrechar los lazos entre ambos destinos y abrir nuevas puertas para nuestros empresarios y nuestra gente. Seguimos enfocados en que Puerto Rico esté cada vez mejor conectado con el mundo”, expresó González Colón en un comunicado de prensa.

Por su parte, Robles Cancel destacó la importancia de esta nueva conexión para continuar ampliando el acceso aéreo a Puerto Rico.

“Esta nueva alianza con Aeroméxico nos brinda una excelente oportunidad para diversificar nuestra oferta de acceso aéreo y fortalecer nuestra presencia en el mercado mexicano. Los vuelos directos facilitarán la llegada de nuevos visitantes, ampliarán las alternativas de conectividad internacional y contribuirán a generar mayor actividad económica para nuestra industria turística. Continuamos trabajando para desarrollar rutas que respondan a la demanda de los viajeros y fortalezcan la competitividad de Puerto Rico como destino”, indicó la jefa de la CTPR.

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas Globales en Aeroméxico, señaló que “nos complace anunciar el inicio de operaciones a Puerto Rico, un destino que esperamos con mucha emoción y que conquistará a más de un pasajero por su extraordinaria oferta turística, además de ser considerado uno de los puertos de cruceros más importante del mundo.”

“Esta implementación permitirá fortalecer la red de destinos que operamos bajo la alianza Aeroméxico-Delta, creando nuevas oportunidades de conectividad entre ambos países”, añadió.

Aeroméxico, una de las principales aerolíneas de México y miembro de la alianza global SkyTeam, ofrece a sus pasajeros acceso a una extensa red de destinos internacionales mediante sus operaciones y las conexiones disponibles con las aerolíneas que integran esta alianza.

La última vez que una línea aérea mexicana ofreció vuelos comerciales entre San Juan y Ciudad de México fue en 2000. Posteriormente, la desaparecida Interjet operó algunos vuelos chárter.

El gobierno inició negociaciones con Aeroméxico durante el cuatrienio pasado y continúo bajo la administración actual, que se ha reunido en múltiples ocasiones con representantes de la aerolínea.

Inicialmente, para convencer a Aeroméxico, el gobierno incrementó a $1.5 millones la cantidad total del incentivo que recibiría la aerolínea.

Aeroméxico, en operaciones hace más de 80 años, vuela a sobre 90 destinos desde el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (MEX).

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MéxicoSan JuanCompañía de Turismo de Puerto Rico
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