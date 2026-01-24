Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

República Dominicana cancela acuerdo con Iberia

La cancelación respondió a diferencias sobre la calidad del servicio y las aeronaves utilizadas en los vuelos entre el país caribeño y el europeo

24 de enero de 2026 - 8:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Iberia (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Madrid, España - El Ministerio de Turismo de República Dominicana rompió sus acuerdos con la aerolínea española Iberia por diferencias respecto a la calidad del servicio y de las aeronaves que la empresa destinó a los vuelos que conectan el país caribeño con el continente europeo.

RELACIONADAS

La cancelación de los entendidos entre las partes fue confirmada por el ministro de Turismo, David Collado, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), reportaron diversos medios de comunicación dominicanos.

Mientras República Dominicana tomó tal determinación, Puerto Rico alcanzó un nuevo acuerdo con Iberia para aumentar en 31,000 la cantidad de asientos de la ruta San Juan-Madrid.

Sin embargo, desde finales del año pasado, Iberia es eje de críticas entre los viajeros boricuas por razones similares a las que impulsaron la determinación del país vecino.

Las críticas avanzaron a finales del año pasado, cuando Iberia destinó a la isla aeronaves de la empresa Iberojet.

En ese momento, la Compañía de Turismo de Puerto Rico reconoció que las aeronaves eran de una “calidad distinta” a la acostumbrada.

Asimismo, el uso del avión A321 XLR abonó al descontento. Aunque se trata de la aeronave más moderna de la flota de Iberia, es más pequeña en comparación con A330-200, que también se usa en la ruta.

En el contexto de Fitur, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), José “Conny” Varela, cursó una carta al CEO de Iberia para destacar que algunos pasajeros lamentan que los aviones destinados a la ruta San Juan-Madrid “no lucen en condiciones óptimas de mantenimiento y acondicionamiento”.

“Cuando los viajeros perciben que el estado físico de la cabina, los asientos, los sistemas de entretenimiento o el ambiente general del avión no cumplen con los estándares esperados, ello afecta no solo la satisfacción inmediata, sino también la decisión de volver a utilizar la misma aerolínea en el futuro”, agregó el legislador que está presente en Fitur.

El último acuerdo entre Iberia y el gobierno ascendió a $850,000.

