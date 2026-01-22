Iberia repetirá sus hasta 14 vuelos semanales entre San Juan y Madrid

Madrid, España - La aerolínea española Iberia repetirá hasta sus 14 vuelos semanales entre San Juan y Madrid, anunció este jueves la gobernadora Jenniffer González tras la firma de un acuerdo entre las partes.

La empresa, de igual forma, aumentará la capacidad de la ruta en casi un 13%, destacó la mandataria. Concretamente, la aerolínea tendrá 273,000 asientos disponibles en el próximo año.

“Esto representa un impacto aproximado de $37 millones a nuestra economía. Esta ruta, que tiene dos vuelos diarios, va a llegar a 12 vuelos y a 14 vuelos semanales”, recalcó González.

El vuelo San Juan-Madrid de Iberia es el único que conecta a Puerto Rico con Europa.

Al momento, se desconoce a cuánto asciende el acuerdo entre Iberia y el gobierno.

Además, en el evento junto a Iberia -que se ha convertido en una tradición durante la participación de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)- se informó que una aeronave de la empresa llevará imágenes de la isla.

De esta forma, Iberia se une a otras aerolíneas como JetBlue, que en sus aeronaves incluyen promoción de la isla.

Marco Sansavini, CEO de la aerolínea, destacó que la ruta San Juan-Madrid cuenta con el avión más moderno de su ruta: el Airbus 321 XLR.

Aunque el avión solo acomoda a 182 pasajeros, el ejecutivo dijo que tiene ventajas para los consumidores.

“Es un avión que nos permite hacer dos viajes hacia San Juan. La gran ventaja no solo son los horarios, sino más oportunidades de conexión”, expresó.

A tenor con datos de Iberia, la ruta San Juan-Madrid terminó el 2025 con más de 240,000 asientos, un crecimiento de 20% respecto al año pasado, que a su vez, registró un aumento de 30% en comparación con 2023.

El aumento fue de casi 200% cuando se compara la capacidad actual con la que había en 2019: 82,000 asientos.

Según Iberia, los viajeros boricuas llenan el 60% de los asientos, pero Marina Colunga, directora de la aerolínea para América Latina, dijo a este diario que los conciertos en la isla, liderados por la residencia artística de Bad Bunny, despertaron interés de los europeos.

El representante José “Conny” Varela, quien participa de Fitur, cursó una carta al CEO de Iberia para destacar que algunos pasajeros lamentan que los aviones destinados a la ruta San Juan-Madrid “no lucen en condiciones óptimas de mantenimiento y acondicionamiento”.