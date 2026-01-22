Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 10:51 AM
S&P 500
6875.62
1.16%
·
Dow Jones
49077.23
1.21%
·
Nasdaq
23224.83
1.18%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González defiende la presencia de legisladores en Fitur: “Tiene que haber una cohesión de política pública”

Además de los legisladores, en la feria que se celebra en Madrid participan casi 10 alcaldes

22 de enero de 2026 - 6:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mandataria defendió que cada cuerpo legislativo paga el costo de los boletos aéreos de los representantes. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Madrid, España - A juicio de la gobernadora Jenniffer González, la presencia de más de 15 legisladores en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, “los posiciona para saber con lo que competimos”.

RELACIONADAS

La mandataria defendió que cada cuerpo legislativo paga el costo de los boletos aéreos de los representantes.

Este diario adelantó el martes pasado que al menos 16 legisladores viajaron a la capital española: 12 del Partido Nuevo Progresista (PNP) y cuatro del Partido Popular Democrático (PPD).

“Cada cuerpo legislativo paga sus pasajes. Aquí se habla, pero hay mucha reglamentación de Airbnb, reglamentación de hoteles, cambios en políticas públicas que afectan la industria turística”, reclamó González.

El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan. Es el mayor despliegue que haya realizado la isla en el evento.“Estamos viendo a Puerto Rico, porque la experiencia es más que playas o El Yunque. El haber venido el año pasado nos permitió hacer los ajustes necesarios para que la experiencia también sea inmersiva”, destacó la gobernadora, al llegar al espacio.
1 / 16 | Así se ve el exhibidor de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo 2026. El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan. - Suministrada

“Si los legisladores van por otra parte y nosotros vamos a ir por otra, tiene que haber una cohesión de política pública y muchas veces tenemos que entrar en llamadas y en coordinaciones. El que estén aquí los posiciona para saber con lo que competimos”, agregó.

La delegación legislativa está encabezada por los representantes estadistas Víctor Parés Otero y José “Pichy” Torres Zamora.

Participan, además, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, Axel “Chino” Roque Gracia, Wilson Román López; Ricardo Rey Ocasio Ramos; Ángel Morey Noble; Jorge “Georgie” Navarro Suárez, Lourdes Ramos Rivera, José “Cheíto” Hernández Concepción, Gabriel Rodríguez Aguiló; Carmen Medina Calderón y Wanda Del Vallle Correa.

Mientras, entre los legisladores del PPD que llegaron a Madrid, según la Cámara, están José “Cony” Varela Fernández, Swanny Vargas Laureano, Lilibeth Rosas Vargas y Ángel “Tito” Fourquet Cordero.

En Fitur también hay representación de los municipios, dos de los cuales cuentan con exhibidores en la feria: San Juan y Aguadilla.

Pero, al menos siete alcaldes viajaron a Madrid. Además de Miguel Romero, alcalde de San Juan, y Julio Roldán, alcalde de Aguadilla, se trasladaron la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto; el alcalde de Caguas, Willian Miranda Torres; el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia; el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera; y el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández.

La gobernadora defendió también la presencia de los ejecutivos municipales y aseveró que “queremos expandir que más municipios estén aquí”.

La inversión del gobierno central en Fitur, tan solo en el diseño y elaboración del exhibidor, ascendió a $1.8 millones.

Aguadilla invirtió sobre $225,000 y San Juan más de $400,000.

Correcciones y Aclaraciones

El Nuevo Día cubre la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Discover Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Tags
TurismoEspañaMadridJenniffer GonzálezLegisladores
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 22 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: