Jenniffer González defiende la presencia de legisladores en Fitur: “Tiene que haber una cohesión de política pública”
Además de los legisladores, en la feria que se celebra en Madrid participan casi 10 alcaldes
22 de enero de 2026 - 6:21 AM
Madrid, España - A juicio de la gobernadora Jenniffer González, la presencia de más de 15 legisladores en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, “los posiciona para saber con lo que competimos”.
La mandataria defendió que cada cuerpo legislativo paga el costo de los boletos aéreos de los representantes.
Este diario adelantó el martes pasado que al menos 16 legisladores viajaron a la capital española: 12 del Partido Nuevo Progresista (PNP) y cuatro del Partido Popular Democrático (PPD).
“Cada cuerpo legislativo paga sus pasajes. Aquí se habla, pero hay mucha reglamentación de Airbnb, reglamentación de hoteles, cambios en políticas públicas que afectan la industria turística”, reclamó González.
“Si los legisladores van por otra parte y nosotros vamos a ir por otra, tiene que haber una cohesión de política pública y muchas veces tenemos que entrar en llamadas y en coordinaciones. El que estén aquí los posiciona para saber con lo que competimos”, agregó.
La delegación legislativa está encabezada por los representantes estadistas Víctor Parés Otero y José “Pichy” Torres Zamora.
Participan, además, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, Axel “Chino” Roque Gracia, Wilson Román López; Ricardo Rey Ocasio Ramos; Ángel Morey Noble; Jorge “Georgie” Navarro Suárez, Lourdes Ramos Rivera, José “Cheíto” Hernández Concepción, Gabriel Rodríguez Aguiló; Carmen Medina Calderón y Wanda Del Vallle Correa.
Mientras, entre los legisladores del PPD que llegaron a Madrid, según la Cámara, están José “Cony” Varela Fernández, Swanny Vargas Laureano, Lilibeth Rosas Vargas y Ángel “Tito” Fourquet Cordero.
En Fitur también hay representación de los municipios, dos de los cuales cuentan con exhibidores en la feria: San Juan y Aguadilla.
Pero, al menos siete alcaldes viajaron a Madrid. Además de Miguel Romero, alcalde de San Juan, y Julio Roldán, alcalde de Aguadilla, se trasladaron la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto; el alcalde de Caguas, Willian Miranda Torres; el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia; el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera; y el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández.
La gobernadora defendió también la presencia de los ejecutivos municipales y aseveró que “queremos expandir que más municipios estén aquí”.
La inversión del gobierno central en Fitur, tan solo en el diseño y elaboración del exhibidor, ascendió a $1.8 millones.
Aguadilla invirtió sobre $225,000 y San Juan más de $400,000.
