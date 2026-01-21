Ambicioso despliegue de Puerto Rico en Fitur: así es el exhibidor de la isla

Madrid, España - Playas, cascadas, ríos y bosques, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan, protagonizan el exhibidor de Puerto Rico este año en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el mayor despliegue que haya realizado la isla en el evento.

La estructura -de unos 8,000 pies cuadrados- fue construida por la empresa española Dylunio y diseñada por la agencia de publicidad puertorriqueña Tere Suárez.

Tan solo por su tamaño, la estructura supera la presentación de países como República Dominicana y México, destinos caribeños con los que compite la isla.

“Estamos viendo a Puerto Rico, porque la experiencia es más que playas o El Yunque. El haber venido el año pasado nos permitió hacer los ajustes necesarios para que la experiencia también sea inmersiva”, destacó la gobernadora Jenniffer González Colón al llegar al espacio.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles, sostuvo que el exhibidor costó $1.8 millones.

El exhibidor incluye un área específica para el ofrecimiento de café, un salón de reuniones para las 30 empresas que acompañan al gobierno en la capital española y un segundo nivel en el que también hay encuentros entre compañías privadas y representantes gubernamentales.

Pantallas, plantas y una simulación de los adoquines del Viejo San Juan adornan el exhibidor de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo. (Suministrada)

Además, el espacio cuenta con una experiencia inmersiva con pantallas LED en la que los visitantes pueden observar las bondades turísticas de Puerto Rico más allá de la zona metropolitana.

El exhibidor, además, será escenario de experiencias de entretenimiento, entre ellas clases de salsa por la reconocida coreógrafa Juliana Ortiz y un concierto que se transmitirá en directo el viernes próximo desde el complejo de entretenimiento Distrito T-Mobile, en Miramar.

González Colón está acompañada de su esposo, José Jovín Vargas Llavona, así como por una delegación de alcaldes y miembros de la Cámara de Representantes.

Entre los ejecutivos municipales están Lornna Soto, alcaldesa de Canóvanas, y Virgilio Olivera, alcalde de San Germán.

También se espera la participación del alcalde de Caguas, William Miranda Torre; el alcalde de San Juan, Miguel Romero; y el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán.

Estos últimos cuentan con exhibidores propios de sus ayuntamientos.

