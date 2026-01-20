Jenniffer González extenderá el contrato del DMO por cinco años

Madrid, España - La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este martes que extenderá por cinco años el contrato entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y la Organización de Mercado de Destino (DMO, por sus siglas en inglés).

El anuncio, del que se desconocen mayores detalles, se produjo en el contexto de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España. El contrato actual del DMO vence en el 2028.

En noviembre de 2024, la Junta de Directores de la CTPR avaló extender la vigencia del acuerdo hasta 2038, bajo la premisa de que los organizadores de eventos y convenciones que hacen negocios con el DMO necesitan certeza respecto al futuro de la organización para llegar a nuevos acuerdos.

Sin embargo, González Colón, entonces candidata a la gobernación, cuestionó la determinación que se produjo bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi.

PUBLICIDAD

Posteriormente, en mayo de 2025, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) envió una carta al secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, solicitando al gobierno que realizara una evaluación adicional tanto del contrato del DMO como del de Invest Puerto Rico, la entidad encargada de promocionar a la isla como destino de inversión.

Ahora, bajo la extensión de cinco años que propone González Colón, el contrato tendría que ir nuevamente a la evaluación de la JSF.

De inmediato, no está claro si los términos del acuerdo entre las partes serán los mismos del contrato vigente.

Mediante un comunicado de prensa, la gobernadora dijo que “el contrato que se estará concretando próximamente contempla una extensión de cinco años, reafirmando el compromiso del Gobierno de Puerto Rico con una estrategia de promoción internacional sostenida, enfocada en fortalecer la competitividad del destino, ampliar su alcance en mercados clave y maximizar el impacto económico del turismo”.

“Estamos muy contentos de continuar trabajando de la mano junto a Discover Puerto Rico para seguir impulsando la promoción y el mercadeo de Puerto Rico a nivel internacional. Nos encontramos en un gran momento para el turismo de la Isla y reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de esta industria, así como con estar preparados para recibir a más visitantes de diversos mercados internacionales”, agregó la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles.