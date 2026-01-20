Puerto Rico se apoderará por un año de la popular discoteca madrileña Calle 365

Madrid, España - Por los próximos 12 meses, Puerto Rico se apoderará de la popular discoteca madrileña Calle 365.

Así lo confirmó este martes la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, al precisar que la iniciativa para promocionar a la isla como destino turístico requerirá una inversión pública y privada de unos $200,000.

Cada año, el establecimiento localizado en el número 18 de la calle Echegaray selecciona un país distinto para inspirar su decoración y experiencia gastronómica.

Tras terminar el ciclo de Brasil, que fue seleccionado en 2025, le corresponderá el turno a Puerto Rico, destacó la funcionaria.

La idea, destacó, provino del bloguero e influencer Arnaldo Santiago.

“En pocas palabras, esto (la activación en Calle 365) le está costando nada a Puerto Rico o casi nada por toda la exposición que va a tener, porque estamos hablando que es un lugar muy frecuentado durante un año completo”, apuntó Robles Cancel.

Aunque Calle 365 y la CTPR esperaban brindar mayores detalles de la iniciativa, decidieron posponer el anuncio debido al reciente accidente ferroviario que ocurrió en el sur de España y que dejó 41 fallecidos.

Empero, Robles anticipó que la experiencia boricua en Calle 365 se experimentará desde la gastronomía, coctelería y decoración del espacio.

Por su parte, Jorge Pérez, CEO de Discover Puerto Rico, destacó que la iniciativa en Calle 365 -que arrancaría a finales de esta semana- apelará al viajero joven.

“El joven representa una parte importante de la composición de los visitantes que vienen a Puerto Rico. Es un viajero que puede comprar un pasaje, moverse con más rapidez”, expresó Pérez.

“Sabemos que con todo el interés que ha traído la residencia (de Bad Bunny) en Puerto Rico, la gente joven quiere ir a Puerto Rico, así que estar en España, apelando a un mercado joven, nos da un conversion rate más rápido y más alto", agregó.

De hecho, Pérez anticipó que la organización del mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés) promocionará a la isla en torno a los 12 conciertos que tendrá Bad Bunny en España: 10 en Madrid y dos en Barcelona.

La promoción, que mayormente será digital, buscará que los asistentes del concierto se interesen en disfrutar de la cultura de la isla.

“Como DMO tenemos un esfuerzo internamente que es básicamente latino en los lugares específicos de la gira donde hace sentido que nosotros nos promocionemos. Así que estamos llamando internamente a la estrategia de Bad Bunny, pero básicamente tenemos medios pagos antes y después de conciertos en mercados claves”, agregó Gloriana Yamín, vicepresidenta de Mercadeo de Discover Puerto Rico.

La serie de conciertos, que se celebró entre junio y septiembre de 2025, atrajo a visitantes de 108 países.

A horas para Fitur

Tanto Robles como Pérez revelaron las iniciativas a horas de que inicie la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en el centro de convenciones Ifema.

Durante el evento que reúne a 161 países y se extenderá hasta el domingo próximo, el DMO y la CTPR cerrarán acuerdos y realizarán múltiples anuncios en materia de ventas y mercadeo, además de conectividad aérea y marítima.

La semana pasada, la gobernadora Jennniffer González Colón, quien se trasladó a Madrid para participar de la feria, también adelantó que se presentaría una campaña de turismo internacional.

Robles, empero, clarificó que se tratará de una campaña de turismo interno que se presentará a nivel internacional.

“La campaña es una campaña de la marca país local, pero la presentación que estamos haciendo en Fitur es un escenario internacional. Yo creo que ahí es donde hubo la confusión”, reconoció.

Por ley, la CTPR se encarga de la promoción a nivel interno, mientras que Discover Puerto Rico se encarga de la promoción tanto en los mercados domésticos como internacionales.

Pérez indicó que el DMO está trabajando en la presentación de una nueva campaña, pero no en Fitur.

La inversión de Discover Puerto Rico en la feria ronda los 90,000. La CTPR, sin embargo, todavía no ha precisado a cuánto ascenderá el costo total de su participación.

Robles adelantó que se trata de una cantidad “millonaria”. Tan solo el acuerdo con la empresa a cargo del exhibidor podría superar los $1.4 millones, reconoció.

La semana pasada, la primera ejecutiva celebró que, a su juicio, la CTPR y el DMO estaban trabajando juntos por primera vez.

Discover Puerto Rico se creó en 2017 su primer oficial ejecutivo fue Brad Dean, quien renunció al puesto a inicios del año pasado.

“Yo dije que iba a trabajar de la mano con la Compañía de Turismo y con el gobierno, con la gobernadora, y que yo no veía cómo un destino podía tener éxito si las dos personas o dos entidades a cargo del turismo, uno en promover y el otro en el manejo del destino, podían tener éxito si no estaban alineados”, respondió Pérez a preguntas sobre la opinión de González Colón.