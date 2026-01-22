Jenniffer González y Miguel Romero se reúnen con los Reyes de España
La gobernadora aseguró que el encuentro forma parte de su agenda de cooperación internacional
22 de enero de 2026 - 7:33 AM
Actualizado el 22 de enero de 2026 - 8:12 AM
Madrid, España - Antes de comenzar su jornada en el segundo día de la Feria de Internacional de Turismo (Fitur), la gobernadora Jenniffer González y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, se reunieron con los Reyes de España.
El encuentro con Felipe VI y Letizia se produjo en el centro de convenciones madrileño, a donde los monarcas llegaron a inaugurar la feria.
“Este encuentro forma parte del diálogo y la cooperación internacional que continúa posicionando a Puerto Rico como un destino confiable, competitivo y con visión de futuro, fortaleciendo los lazos que impulsan el turismo y abren nuevas oportunidades para nuestra gente”, escribió González, en su cuenta de Instagram.
Los Reyes llegaron a Fitur en el tercer día de luto nacional a raíz de una fatal colisión de trenes de alta velocidad que sucedió el sábado, el cual cobró al menos 43 vidas. González se unió al sentido de pésame el miércoles.
Como parte de su agenda, González participó de un foro en el que destacó el rol de las mujeres en el turismo y recibió el Premio a Liderazgo Femenino en Turismo 2026, otorgado por la organización “Women Leading Tourism".
“El turismo en Puerto Rico es mucho más que visitantes y cifras. Es empleo, oportunidades para jóvenes y mujeres, apoyo al empresariado local y bienestar para nuestras comunidades. Desde FITUR, seguimos proyectando a nuestra isla como un destino con propósito, estabilidad y visión de futuro”, expresó González.
Puerto Rico inauguró ayer, miércoles, su participación en Fitur, con una inversión de $1.8 millones en el exhibidor.
En la feria, en la que participan 111 países, también hay una delegación de legisladores y alcaldes.
El Nuevo Día cubre la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Discover Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
