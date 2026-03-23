Sin efecto en las filas: agentes del ICE en el aeropuerto se limitan a “monitoreo y vigilancia”

El impacto de la presencia de agentes Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) todavía está por verse, ya que las labores de los oficiales se limitan, hasta ahora, a “monitoreo y vigilancia”.

Así lo informó este lunes Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, quien no precisó cómo los agentes del ICE podrían mejorar la situación que atraviesa la instalación por la falta de empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en medio del cierre del gobierno federal en curso.

“No se descarta que las agencias estén coordinando para la integración de recursos para el manejo de pasajeros en el futuro”, puntualizó, empero, el ejecutivo durante una conferencia de prensa.

Para este lunes, se esperan 40,000 personas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. (Ramón “Tonito” Zayas)

Sin embargo, el zar de inmigración de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo ayer, domingo, que “no veo a un agente del ICE mirando una máquina de rayos X, porque no estamos capacitados para eso”.

PUBLICIDAD

De hecho, Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a más de 50,000 empleados de la TSA, reclamó que los agentes del ICE no están capacitados ni certificados en seguridad aérea.

A eso de las 10:51 a.m., la fila de pasajeros para el punto de seguridad localizado en la Terminal B llegaba hasta la Terminal A.

Múltiples agentes del ICE se encontraban, principalmente, localizados en las puertas y contestaban dudas de pasajeros.

Para este lunes, por el SJU pasarán 40,000 pasajeros, sostuvo Hernández. La cifra se repetiría hasta la próxima semana, cuando se celebra la Semana Santa, uno de los periodos de viajes más altos en Puerto Rico y Estados Unidos.

Hernández recalcó que los pasajeros deben llegar “con el mayor tiempo de antelación a su vuelo”.

“Estamos en conversaciones con las aerolíneas para flexibilizar procesos de ‘check-in’”, agregó el ejecutivo, al reconocer que algunas líneas aéreas no están permitiendo completar el registro de maletas con cinco horas de anticipación.

Jorge Hernández, presidente de Aerostar. (Ramón “Tonito” Zayas)

Para el manejo de los pasajeros, el operador privado instaló 21,000 pies cuadrados de carpas a las afueras de la Terminal B y se espera la instalación de 5,000 pies cuadrados adicionales, se anticipó.

Aerostar no ha calculado aún cuánto ha invertido en el esfuerzo, que también ha requerido la movilización de empleados administrativos para el manejo de las filas.

Hasta esta mañana, solo siete de los 16 “lanes” de la TSA estaban operando.

“Estamos operando con un poco menos de 50% de procesamiento en estas líneas de seguridad. Esto a su vez ha creado un disloque en los tiempos de manejo de filas, lo que a su vez ha aumentado las filas que se ven en el aeropuerto”, sostuvo.

PUBLICIDAD

También faltan empleados de Agricultura

Hernández, entretanto, reconoció que la situación en el aeropuerto se complicó por la falta de personal no solo de empleados de TSA sino del Departamento de Agricultura federal.

Hasta esta mañana, por ejemplo, dos centros de inspección de la agencia en la Terminal B del SJU permanecían cerrados.

“Esto ha creado también unos retos en el procesamiento de pasajeros que tienen que verificar su equipaje cuando están viajando en vuelo doméstico hacia los Estados Unidos”, precisó el ejecutivo.

Hernández sostuvo que Aerostar ha ofrecido asistencia a los empleados de la TSA que no devengan su salario hace un mes, pero reclamó que está limitado por ciertas regulaciones federales.

Durante el fin de semana, la gobernadora Jenniffer González reveló que el gobierno estatal intentó pagar el salario de los empleados, pero que el gobierno federal no lo permitió.

A juicio de Hernández, luego del huracán María y la pandemia del Covid-19, las filas por la falta de trabajadores de la TSA es el evento más “crítico” que ha enfrentado el SJU.

El ejecutivo, no obstante, dijo que hablar de un cierre del aeropuerto por la situación es “especulativo”.