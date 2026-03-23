Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

1 / 6 Llegan agentes de ICE al área de las filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín

Llegan agentes de ICE al área de las filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

1 / 6 | Llegan agentes de ICE al área de las filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. - Suministrada

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana de hoy, lunes, al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), en Carolina.

Imágenes difundidas por la misma agencia mostraban a oficiales federales identificados con las distintas ramas dentro de ICE.

Algunos portaban distintivos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de ICE. También había agentes con las siglas en inglés de “ERO”, que se refiere a la unidad de “Enforcement and Removal Operations”, que se dedica al procesamiento para deportar a personas son status migratorio no definido.

A los agentes se les vio en el área de las filas de los pasajeros que se dirigen a ser verificados por personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en ingles) antes de entrar a los aviones.

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Las extensas filas se han registrado debido a la reducción de agentes de TSA debido a que llevan un mes sin cobrar debido al cierre parcial del gobierno federal, causado por un tranque en el Congreso con relación a los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que afecta a esos empleados.

La pugna presupuestaria no ha afectado a ICE, debido a que esos fondos habían sido asignados previamente.

No obstante, la decena de agentes que se vio en el área del AILMM se limitó a interactuar y orientar a los pasajeros, por lo que no quedó claro cómo aliviarán la falta de oficiales de TSA, que ha sido la causa de las extensas filas en los aeropuertos.

Caos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín: “¡Esta fila me sorprendió!” El cierre parcial del gobierno federal ha provocado escasez en el personal de la TSA.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer, domingo, que los agentes supuestamente iban a ayudar verificando documentos de identificación y vigilando puntos de accesos donde usualmente hay personal de TSA, para que esos oficiales puedan dedicarse a atender los viajeros en las filas.

“No veo a un agente del ICE mirando una máquina de rayos X, porque no estamos capacitados para eso”, dijo ayer el zar de inmigración de la Casa Blanca, Tom Homan, reportó The Associated Press.

Homan comprometió a tener “un plan para el final del día (de ayer), indicando a dónde los enviaremos: desde qué aeropuertos comenzaremos y adónde los enviaremos”.

Pero Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a más de 50,000 empleados de la TSA, condenó el plan de Trump, afirmando en un comunicado que los agentes del ICE no están capacitados ni certificados en seguridad aérea.