Agentes de ICE serán asignados para el manejo de pasajeros en Puerto Rico

Así lo confirmó a El Nuevo Día la portavoz de ICE-HSI en Puerto Rico, Sandra Colón Pérez, quien indicó que la instrucción llegó este domingo.

“El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM) ha sido uno de los aeropuertos a los cuales se han designado agentes de ICE-HSI para apoyar la misión de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en el control y manejo de viajeros”, indicó Colón Pérez en declaraciones escritas.

“Ya nuestra agencia tiene presencia en el aeropuerto como parte de la iniciativa del Homeland Security Task Force (HSTF)”, agregó.

1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada 1 / 21 El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) Suministrada Compartir

La movida con los agentes de ICE en la isla era anticipada luego de que, más temprano, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmara que Estados Unidos desplegará, también a partir de mañana, a agentes de ICE para aliviar la carga de los trabajadores de TSA que no cobran desde febrero.

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Como en múltiples aeropuertos en Estados Unidos, el AILMM ha registrado extensas filas en las horas de mayor tráfico de pasajeros, incluso, saliendo del terminal y extendiéndose hasta afuera en la acera.

Por esa razón, la empresa Aerostar ha exhortado a los viajeros a estar atentos a sus aerolíneas y ha recomendado, además, a llegar de tres a cuatro horas antes de los vuelos.

Caos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín: “¡Esta fila me sorprendió!” El cierre parcial del gobierno federal ha provocado escasez en el personal de la TSA.

Mientras que algunos empleados de TSA no han ido a trabajar ante la falta de pago, otros han seguido laborando sin paga.

La escasez de personal ha provocado que los aeropuertos consoliden en un solo lugar los distintos puntos de chequeo de seguridad, provocando que todos los pasajeros tengan que entrar por el mismo lugar y generando las extensas filas.

Miles de empleados de TSA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera han trabajado sin paga por el tranque en el Congreso sobre una medida que busca reformar ICE, especialmente tras incidentes en los que agentes de inmigración han matado a ciudadanos estadounidenses y llevado a cabo operativos con detenciones indiscriminadas.

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