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Agentes de ICE serán asignados para el manejo de pasajeros en Puerto Rico

Serán movilizados a partir de mañana, lunes, al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para apoyar en medio de la falta de personal de TSA

22 de marzo de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La falta de personal de TSA se debe al tranque en el Congreso con relación al presupuesto para pagarle a los oficiales de seguridad en esa agencia. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) serán enviados desde mañana, lunes, al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM) para atender las largas filas de pasajeros, en una crisis por falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

RELACIONADAS

Así lo confirmó a El Nuevo Día la portavoz de ICE-HSI en Puerto Rico, Sandra Colón Pérez, quien indicó que la instrucción llegó este domingo.

“El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM) ha sido uno de los aeropuertos a los cuales se han designado agentes de ICE-HSI para apoyar la misión de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en el control y manejo de viajeros”, indicó Colón Pérez en declaraciones escritas.

“Ya nuestra agencia tiene presencia en el aeropuerto como parte de la iniciativa del Homeland Security Task Force (HSTF)”, agregó.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.)Tomada el 7 de mayo de 1964, obreros trabajaban en la construcción de estacionamientos en el AILMM. Las obras requirieron una inversión de $400,000 de fondos estatales e incluían 425 espacios adicionales para pasajeros y empleados, además de la redistribución del tránsitoen el área. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Colección Puertorriqueña Universidad de Puerto Rico en Río Piedras)En abril de este año, el operador Aerostar Airport Holding anunció una inversión millonaria para dotar el AILMM de un sistema de energía solar. En la foto, una vista de la Terminal B frente a la torre de control.
1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada

La movida con los agentes de ICE en la isla era anticipada luego de que, más temprano, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmara que Estados Unidos desplegará, también a partir de mañana, a agentes de ICE para aliviar la carga de los trabajadores de TSA que no cobran desde febrero.

Como en múltiples aeropuertos en Estados Unidos, el AILMM ha registrado extensas filas en las horas de mayor tráfico de pasajeros, incluso, saliendo del terminal y extendiéndose hasta afuera en la acera.

Por esa razón, la empresa Aerostar ha exhortado a los viajeros a estar atentos a sus aerolíneas y ha recomendado, además, a llegar de tres a cuatro horas antes de los vuelos.

Caos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín: “¡Esta fila me sorprendió!”

Caos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín: “¡Esta fila me sorprendió!”

El cierre parcial del gobierno federal ha provocado escasez en el personal de la TSA.

Mientras que algunos empleados de TSA no han ido a trabajar ante la falta de pago, otros han seguido laborando sin paga.

La escasez de personal ha provocado que los aeropuertos consoliden en un solo lugar los distintos puntos de chequeo de seguridad, provocando que todos los pasajeros tengan que entrar por el mismo lugar y generando las extensas filas.

Miles de empleados de TSA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera han trabajado sin paga por el tranque en el Congreso sobre una medida que busca reformar ICE, especialmente tras incidentes en los que agentes de inmigración han matado a ciudadanos estadounidenses y llevado a cabo operativos con detenciones indiscriminadas.

Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz.Alex Pretti fue descrito por amigos y familiares como una persona humana, preocupada por la situación de su país, y en total desacuerdo con la manera en que los agentes federales de inmigracón se conducen en la ciudad.
1 / 34 | Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. - Abbie Parr

Según dijo Homan a CNN, además de verificar las identificaciones de los pasajeros, los agentes de ICE pudieran vigilar salidas y accesos de los aeropuertos para que los oficiales de TSA que están en esas áreas puedan dedicarse al área de las filas en los puntos de seguridad de los viajeros.

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Breaking NewsTSAAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínICE-HSI
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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