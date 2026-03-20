Problema a largo plazo: empleados de la TSA se rehúsan a trabajar sin sueldo

Notificaciones de desahucio. Embargos de vehículos. Neveras vacías y cuentas bancarias en descubierto.

Según los dirigentes sindicales y los funcionarios federales, éstas son algunas de las crecientes tensiones financieras a las que, según los dirigentes sindicales, se enfrentan los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) durante un lapso de financiación gubernamental, el tercero en menos de seis meses que ha obligado a las personas que realizan los controles de seguridad en los aeropuertos a trabajar sin cobrar.

El público está sufriendo las consecuencias en forma de largos tiempos de espera en algunos aeropuertos, a medida que más agentes de la TSA se toman vacaciones para ganar dinero, recortar gastos o protestar. Según el Departamento de Seguridad Nacional, al menos 376 han abandonado sus puestos de trabajo desde que comenzó el último cierre el día de San Valentín, lo que ha agravado la rotación de personal en una agencia que históricamente ha sido una de las de mayor desgaste del gobierno de Estados Unidos y con la moral de los empleados más baja.

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“Es agotador. Cada día parece que este peso nos pesa más y más”, dijo a The Associated Press Cameron Cochems, dirigente sindical local de la TSA en Boise (Idaho).

Cochems, que trabaja como agente de la TSA desde hace más de cuatro años y es vicepresidente de la sección regional de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, afirma que es probable que el número de dimisiones no refleje plenamente el alcance de los problemas de personal de la agencia. Cree que muchos más agentes habrían renunciado en un mercado laboral más fuerte.

Los pasajeros aéreos soportan largas filas y esperas de hasta dos horas en el control de seguridad de la TSA en la Terminal E del Aeropuerto Intercontinental George Bush el viernes 20 de marzo de 2026 en Houston. (Foto AP/Michael Wyke) (Michael Wyke)

“Creo que se está quedando en la TSA más gente que no quiere estar aquí”, dijo Cochems.

Según un informe de 2024 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno federal, el personal de la TSA lleva mucho tiempo con una de las moralidades más bajas del gobierno federal, debido en parte a años de salarios comparativamente bajos y frustraciones persistentes en el lugar de trabajo. Aunque los recientes aumentos han ayudado, el informe señala que el descontento sigue siendo generalizado, y los funcionarios citan una gestión incoherente, un reconocimiento limitado y una mala conciliación de la vida laboral y familiar.

El sueldo inicial de los agentes de la TSA es de unos $34,500, y el salario medio oscila entre $46,000 y $55,000, según la página web de empleo de la agencia.

La GAO advirtió que, a menos que se resolvieran esos problemas subyacentes, era probable que persistiera el riesgo de que los funcionarios abandonaran la plantilla.

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Para Cochems, los recientes cierres han alterado la sensación de estabilidad que le atrajo del servicio federal. Dice que ya tiene un trabajo secundario de temporada controlando equipos deportivos universitarios en los aeropuertos para complementar sus ingresos. Ahora, con sus nóminas de la TSA paralizadas, ni siquiera eso es suficiente para cubrir sus gastos básicos.

La presión financiera sobre su familia se intensificó después de que su mujer fuera despedida inesperadamente de su trabajo mientras sus ingresos quedaban en suspenso.

Los pasajeros aéreos soportan largas filas y esperas de hasta dos horas en el control de seguridad de la TSA en la Terminal E del Aeropuerto Intercontinental George Bush el viernes 20 de marzo de 2026 en Houston. (Foto AP/Michael Wyke) (Michael Wyke)

“Todos los días vengo al aeropuerto y miro la colecta de alimentos, a ver qué cosas puedo conseguir para mi familia”, dijo, refiriéndose a las donaciones que el aeropuerto de Atlanta y algunos otros están solicitando para ayudar a los trabajadores de la TSA.

El cierre iniciado hace 35 días afecta únicamente al Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas en el Congreso han dicho que el departamento no recibirá fondos hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año.

Para los viajeros, la escasez de personal de la TSA ha hecho que las condiciones en los aeropuertos sean cada vez más impredecibles. Los tiempos de espera se han prolongado durante horas en algunos aeropuertos, y los pasajeros de ciudades como Houston, Atlanta y Nueva Orleans han informado de retrasos lo bastante prolongados como para perder vuelos.

Los pasajeros aéreos soportan largas filas y esperas de hasta dos horas en el control de seguridad de la TSA en la Terminal E del Aeropuerto Intercontinental George Bush el viernes 20 de marzo de 2026 en Houston. (Foto AP/Michael Wyke) (Michael Wyke)

Los agentes de la TSA perdieron su primera paga completa el pasado fin de semana, y las ausencias están aumentando en todo el país, según Seguridad Nacional. Más de la mitad del personal previsto faltó el domingo en un aeropuerto de Houston. En el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el 38% de los agentes faltó al trabajo el miércoles.

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“He oído a agentes que no pueden permitirse copagos para tratamientos contra el cáncer o visitas al consultorio de sus hijos enfermos”, declaró Aaron Barker, dirigente sindical local de la TSA en Atlanta, en una rueda de prensa celebrada esta semana a las puertas del aeropuerto.

La escasez de personal también ha obligado a algunos aeropuertos a cerrar los puntos de control, y en algunos casos los tiempos de espera han variado drásticamente a lo largo del día. A primera hora del viernes, la espera en el principal control de seguridad de Hartsfield-Jackson superaba la hora, antes de reducirse a menos de cinco minutos a primera hora de la tarde, para volver a subir a 75 minutos.

En una entrevista concedida esta semana a Fox News, el administrador adjunto en funciones de la TSA, Adam Stahl, advirtió de que el cierre podría tener consecuencias duraderas para la dotación de personal, y señaló que probablemente se resentirían las bajas y la contratación. Señaló que tras el anterior cierre, las bajas aumentaron un 25%, y espera que la situación empeore a menos que se reanuden las operaciones normales y los agentes de la TSA reciban su paga.