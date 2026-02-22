Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Suspenden los programas TSA PreCheck y Global Entry por cierre parcial del gobierno

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que darán prioridad a la población general en los aeropuertos

22 de febrero de 2026 - 6:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes criticaron la decisión sobre la seguridad aeroportuaria. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspenderá los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry mientras continúa un cierre parcial del gobierno.

Los programas están diseñados para ayudar a que los viajeros registrados pasen más rápido por las filas de seguridad. Suspenderlos podría causar complicaciones a los pasajeros.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en un comunicado que “los cierres tienen graves consecuencias en el mundo real”. También señaló que “la TSA y la CBP están dando prioridad a la población general que viaja en nuestros aeropuertos y puertos de entrada, y están suspendiendo los acompañamientos de cortesía y de privilegio especial”, empleando las siglas en inglés de la Administración de Seguridad en el Transporte y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El cierre parcial del gobierno comenzó el 14 de febrero, después de que los demócratas y la Casa Blanca no lograran alcanzar un acuerdo sobre la legislación para financiar al Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas exigen cambios en las redadas migratorias que son centrales para la campaña de deportación del presidente Donald Trump.

Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes criticaron la decisión sobre la seguridad aeroportuaria.

Afirmaron en redes sociales que el gobierno estaba “asestando un golpe a los programas que hacen que viajar sea más fluido y seguro” y los acusaron de “arruinar tu viaje a propósito”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
