Cancelan más vuelos por mal tiempo en Estados Unidos mientras TSA sigue bajo presión

Miles de vuelos en todo Estados Unidos fueron cancelados o retrasados el lunes debido a las fuertes tormentas que azotaron la mitad oriental del país y al cierre parcial del gobierno que afecta a los controles de seguridad de los aeropuertos.

Las interrupciones se producen en un momento ya difícil para los viajes aéreos, en parte porque el cierre que comenzó el 14 de febrero ha reducido el personal en algunos puntos de control de seguridad. Al mismo tiempo, los aeropuertos están abarrotados de viajeros de vacaciones de primavera y aficionados que se dirigen a los partidos de March Madness, los torneos anuales de baloncesto universitario masculino y femenino de la NCAA.

Los retrasos y cancelaciones de vuelos se acumularon el lunes en algunos de los mayores aeropuertos del país, incluidos los de Nueva York, Chicago y Atlanta. El sistema de tormentas que dejó caer nieve a montones en el Medio Oeste se dirigía hacia la Costa Este con vientos peligrosamente fuertes y la posibilidad de “producir tornados fuertes y de largo alcance”, advirtió el lunes el Servicio Meteorológico Nacional.

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1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada 1 / 21 El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) Suministrada Compartir

Según la web de seguimiento de vuelos FlightAware, más de 3.600 vuelos programados para el lunes en Estados Unidos han sido cancelados. Otros 6.800 vuelos estadounidenses sufrieron retrasos.

Kelly Price, que intentaba regresar a Colorado tras unas vacaciones familiares en Orlando (Florida), declaró que su vuelo del domingo por la noche no fue cancelado hasta primera hora del lunes.

“Para entonces, el único lugar donde podíamos dormir era el suelo del aeropuerto. Así que estamos todos cansados y frustrados”, dijo, añadiendo que el vuelo más rápido que ella y su familia pudieron reservar no sale hasta el martes por la tarde.

Entre las cancelaciones registradas en todo el país figuran casi 500 con origen o destino en el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago, más de 300 en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y más de 230 en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, según FlightAware.

A primera hora del lunes, alegando condiciones meteorológicas adversas, la Administración Federal de Aviación ordenó paradas en tierra en los aeropuertos internacionales de Hartsfield-Jackson y Charlotte Douglas, así como retrasos en tierra en los aeropuertos internacionales JFK y Newark Liberty.

El domingo, Danielle Cash se quedó tirada en St. Louis cuando intentaba volver a Tampa (Florida) tras un viaje de fin de semana de chicas a Las Vegas. Ahora se ha gastado varios cientos de dólares más de lo previsto en una habitación de hotel en una ciudad nevada para la que no estaba vestida.

“Hacía 80 grados en Tampa cuando me fui y luego fui a Las Vegas”, dijo. “Y había 90 grados en el desierto”.

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Cash dijo que ahora tiene reservado un vuelo que la llevará a Tennessee antes de regresar finalmente a Tampa el martes por la tarde.

Además, las tormentas se desencadenaron justo cuando los controladores de seguridad de los aeropuertos perdieron su primer sueldo completo durante el fin de semana. El actual cierre parcial del gobierno afecta únicamente al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye la Administración de Seguridad en el Transporte. Es el tercer cierre en menos de un año que deja temporalmente sin paga a los trabajadores de la TSA. Una vez que se reabra el gobierno, los empleados tendrán que esperar para cobrar sus salarios.

Los demócratas del Congreso han afirmado que no se financiará la Seguridad Nacional hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año.

Algunos aeropuertos han informado de colas de seguridad más largas debido a la escasez de personal, ya que cada vez más trabajadores de la TSA tienen un segundo empleo, no pueden pagar la gasolina para ir a trabajar o abandonan la profesión por completo. La semana pasada, Seguridad Nacional informó en X de que más de 300 agentes de la TSA habían dimitido desde el inicio del cierre.

Durante el fin de semana, los consejeros delegados de las principales aerolíneas del país -incluidas Delta, American, United y Southwest- imploraron al Congreso que restablezca la financiación de la Seguridad Nacional y adopte una solución bipartidista que garantice el salario de los trabajadores federales de la aviación durante futuros cierres del Gobierno.

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