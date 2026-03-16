Liberan a hombre en Nueva York tras pasar 19 años preso por un robo que no cometió

NUEVA YORK - Un hombre que pasó casi dos décadas en prisión por un robo de unos $550 fue exonerado y puesto en libertad el lunes, después de que los fiscales dijeran que ahora están de acuerdo en que no cometió el delito.

“Me ha costado 20 años, pero me han dicho que ya lo han corregido. Así que eso es lo único que importa. Así que estoy bien con eso”, dijo Kenneth Windley, de 61 años, al salir de un tribunal de Brooklyn, en libertad por primera vez desde 2007.

Un juez anuló su condena y sobreseyó el caso por completo, a petición tanto de los fiscales como de los abogados de Windley. Los fiscales afirmaron que nuevas pruebas -incluidas confesiones de otros dos hombres condenados por robos similares- respaldaban su antigua declaración de inocencia.

“Este caso es realmente un cuento con moraleja de cómo las cosas pueden parecer de una manera pero, sin un análisis cuidadoso, no ser lo que pretenden ser”, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, el demócrata Eric González, tras estrechar la mano de Windley a la salida del tribunal.

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“Si hubiéramos sabido cuáles eran las pruebas, este caso nunca se habría producido”, dijo, y añadió que se había disculpado en privado con Windley.

Windley fue detenido en 2005, tras comprar una estufa para su madre con un giro postal que resultó ser robado.

Se lo habían arrebatado a Gerald Ross, de 70 años, dos ladrones que le siguieron hasta su casa tras una visita a un banco y a una oficina de correos. Los ladrones asfixiaron a Ross y le sustrajeron giros postales, dinero en efectivo y una libreta de ahorro, según un informe de la fiscalía publicado el lunes.

Ross recibía regularmente giros postales para pagar el alquiler y el seguro de vida en esa oficina de correos, lo que le ayudó a él y a las autoridades a seguir el rastro del robo. El rastro pronto condujo a Windley, que había dado su nombre, carné de conducir y dirección al comprar la estufa en una tienda de electrodomésticos.

Desde el principio, Windley dijo que no tenía nada que ver con el robo. Dijo que simplemente había comprado un giro postal de 542,77 dólares con descuento a un par de conocidos, que insistieron en que era válido pero que no podían utilizarlo por una razón burocrática.

“Le engañaron”, declaró el lunes ante el tribunal uno de los abogados de Windley, David Shanies.

Ross identificó a Windley en una rueda de reconocimiento como uno de los ladrones, y un jurado lo condenó en 2007 por robo. Debido a sus condenas previas por delitos graves, fue condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua. Sus apelaciones no prosperaron.

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Al principio, Windley dijo a los fiscales lo que sabía sobre los hombres que le vendieron el giro postal: sus apodos y alguna información sobre sus nombres legales. Tras su condena, un amigo e investigadores privados le ayudaron a desvelar las identidades de los hombres y a persuadirles para que contaran lo sucedido, según el informe del fiscal.

Según el informe, en declaraciones juradas y posteriormente en entrevistas con representantes de la fiscalía, los dos hombres dijeron que habían robado juntos a Ross y que Windley no estaba implicado. Calificó sus admisiones de “convincentes”.

No da sus nombres, refiriéndose a ellos sólo como “Sospechoso 1” y “Sospechoso 2”. Ambos están cumpliendo condena por otros robos, según la oficina del fiscal. Todas esas condenas se referían a víctimas masculinas de 60 años o más que fueron seguidas hasta sus casas desde bancos y oficinas de cambio de cheques en Brooklyn en 2005 y 2006.

Si el jurado hubiera conocido las identidades de esos hombres y sus antecedentes por robo, la información probablemente habría suscitado dudas razonables sobre la acusación contra Windley, concluyeron los fiscales.

No se han presentado nuevos cargos en el caso. El plazo legal para presentar cargos se agotó hace años, y Ross ha fallecido.

Windley, que se marchaba el lunes por la tarde a celebrarlo con su familia, dijo que no estaba amargado por lo que había pasado.

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