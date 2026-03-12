Curioso polizón: un zorro rojo cruza el Atlántico en un carguero de Inglaterra a Nueva York

Nueva York - Este polizón era realmente astuto como un zorro.

Un zorro rojo se coló de algún modo en un carguero que viajaba de Southampton, Inglaterra, a Nueva York, donde el animal se encuentra ahora al cuidado del zoológico del Bronx.

El zoológico informó el miércoles de que el zorro macho de 11 libras (5 kilos) parece sano tras los primeros exámenes.

“Parece que se está adaptando bien”, dijo por teléfono Keith Lovett, director de programas para animales del zoo. “Ha pasado por muchas cosas”.

No está claro cómo llegó el animal al barco lleno de automóviles, que zarpó de Southampton el 4 de febrero, según el zoológico. El barco llegó el 18 de febrero al puerto de Nueva York y Nueva Jersey, y los funcionarios llevaron al zorro al zoológico al día siguiente. Se calcula que tiene 2 años.

Los representantes del zoológico no estaban seguros de cómo y cuándo se descubrió al zorro. Se enviaron mensajes a los organismos públicos relacionados con el puerto.

Esta especie, cuyo nombre oficial es Vulpes vulpes, está muy extendida por Europa, Asia, Norteamérica y partes de África. Se encontrará un hogar a largo plazo para este zorro una vez que supere algunas pruebas sanitarias más.

