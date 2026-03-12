Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Curioso polizón: un zorro rojo cruza el Atlántico en un carguero de Inglaterra a Nueva York

Nadie sabe cómo el zorro, que ahora está al cuidado del zoológico del Bronx, subió a la embarcación

12 de marzo de 2026 - 6:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El zoológico informó que el zorro macho de 11 libras parece sano tras los primeros exámenes.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Este polizón era realmente astuto como un zorro.

Un zorro rojo se coló de algún modo en un carguero que viajaba de Southampton, Inglaterra, a Nueva York, donde el animal se encuentra ahora al cuidado del zoológico del Bronx.

El zoológico informó el miércoles de que el zorro macho de 11 libras (5 kilos) parece sano tras los primeros exámenes.

“Parece que se está adaptando bien”, dijo por teléfono Keith Lovett, director de programas para animales del zoo. “Ha pasado por muchas cosas”.

No está claro cómo llegó el animal al barco lleno de automóviles, que zarpó de Southampton el 4 de febrero, según el zoológico. El barco llegó el 18 de febrero al puerto de Nueva York y Nueva Jersey, y los funcionarios llevaron al zorro al zoológico al día siguiente. Se calcula que tiene 2 años.

Los representantes del zoológico no estaban seguros de cómo y cuándo se descubrió al zorro. Se enviaron mensajes a los organismos públicos relacionados con el puerto.

Esta especie, cuyo nombre oficial es Vulpes vulpes, está muy extendida por Europa, Asia, Norteamérica y partes de África. Se encontrará un hogar a largo plazo para este zorro una vez que supere algunas pruebas sanitarias más.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Nueva YorkInglaterraAnimalesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
