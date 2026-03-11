Tornados dejan saldo de dos muertos y extensos daños en Illinois e Indiana

Fuertes tormentas generaron tornados que mataron al menos a dos personas en el noroeste de Indiana y arrasaron edificios en Illinois, informaron las autoridades el miércoles, mientras otra ronda de lluvias, granizo y vientos intensos avanzaba por la región.

Varias tormentas eléctricas supercelulares se desplazaron por el norte de Illinois y el noroeste de Indiana el martes, incluida una supercélula responsable de al menos cuatro tornados, según la oficina del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en Chicago.

“Por favor, no vengan aquí. No intenten ayudar en este momento”, declaró el jefe de la policía del condado de Newton, Shannon Cothran, en un mensaje en video el martes por la noche frente a una vivienda destruida en la pequeña comunidad de Lake Village, en el noroeste de Indiana.

Equipos rescataron a algunas personas que quedaron atrapadas en sus viviendas dañadas, al menos 70 postes de servicios públicos fueron derribados y muchas carreteras eran intransitables, informaron las autoridades del condado Newton en una conferencia de prensa la mañana del miércoles.

PUBLICIDAD

Un tornado impactó una vivienda en Lake Village y mató a una pareja de ancianos, informó el forense del condado de Newton, Scott McCord, en un comunicado. Sus nombres no se han dado a conocer.

Menos de 10 personas resultaron heridas en las tormentas del martes, según Laurie Postma, portavoz del Departamento de Bomberos Voluntarios de Lake Township en Lake Village.

Lake Village está a unas 60 millas al sureste de Chicago y a 25 millas al oeste del condado de Kankakee, Illinois, donde al menos un tornado impactó el martes por la noche.

David Ferris, de Lake Village, contó que él, su esposa y sus perros “aguantaron en la bañera de la planta baja”. Salieron ilesos a excepción de se quedaron sin electricidad. Ferris, que trabaja como paramédico en un condado vecino, ayudó en las labores de rescate y asistió a algunas personas que sufrieron cortes, raspaduras y golpes en la cabeza.

“En otra casa, un hombre salió arrastrándose”, relató Ferris a The Associated Press. “Tenía problemas para respirar porque estaba cubierto de material aislante”.

Ferris indicó que la tienda Family Dollar local quedó destruida, igual que una gasolinera al otro lado de la calle. Manifestó que varios árboles grandes fueron arrancados de raíz.

Jennifer Telford, de 49 años, dijo que se escondió en su sótano en Lake Village, desde donde siguió los reportes de noticias sobre la tormenta. No escuchó el tornado que impactó al sur, pero dijo que escuchó el granizo mientras golpeaba su techo.

“La sirena del pueblo no sonó”, dijo. “Las sirenas fuera del pueblo sí”.

PUBLICIDAD

Telford es una de las gerentes de una parada de camiones cerca de la U.S. 41. Dijo que la electricidad en el negocio fue restablecida la mañana del miércoles.

“Sé que del otro lado del pueblo - todo está cerrado debido a los árboles caídos y las líneas eléctricas”, indicó.

Unos 4,300 clientes en Lake Village y comunidades cercanas estaban sin electricidad a última hora de la mañana del miércoles, una cifra menor que los más de 11,000 clientes en el punto máximo de la tormenta, informó Northern Indiana Public Service Co. en su sitio web.

Equipos de evaluación determinarán la intensidad y el número de tornados el miércoles, informó el servicio meteorológico.

En Kankakee, Illinois, las tormentas también produjeron granizo excepcionalmente grande, de entre 3 y 5 pulgadas de diámetro. Una piedra de granizo de 6 pulgadas de diámetro podría haber establecido un nuevo récord estatal, informó el servicio meteorológico.

Nueve personas en el condado de Kankakee sufrieron heridas leves, informaron las autoridades allí en una conferencia de prensa el miércoles.

Partes de Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio permanecían bajo alerta de tornado la mañana del miércoles.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo en una publicación en la plataforma social X que había sido informado de los daños causados por la tormenta y los tornados.

“Mantenemos en nuestros pensamientos a todos los habitantes de Illinois afectados por el mal tiempo; estaremos aquí para ayudarles a recuperarse”, señaló.

Un tornado tocó tierra cerca del recinto ferial de Kankakee antes de desplazarse hacia el noreste hasta el pequeño suburbio de Aroma Park, donde causó daños considerables, según la policía del condado de Kankakee.

PUBLICIDAD

En un vídeo compartido en redes sociales, se ve cómo el tornado atraviesa un campo cerca de un aeropuerto, mientras los vehículos se alineaban a lo largo de la carretera .