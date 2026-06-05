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Southwest Airlines expande su presencia en Puerto Rico

La aerolínea comienza a volar mañana entre Indianápolis y San Juan

5 de junio de 2026 - 3:47 PM

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Con las nuevas rutas, Southwest volará a 10 destinos desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. (Agencia EFE)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Southwest Airlines iniciará mañana su vuelo entre Indianápolis y San Juan, al tiempo que confirmó que comenzará una nueva ruta desde Columbus, Ohio.

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El vuelo desde la ciudad de Indianápolis estará disponible inicialmente los sábados desde el 6 de junio hasta principios del mes de agosto.

Mientras, el vuelo desde la ciudad de Columbus, cuya venta inició este viernes, comenzará operaciones en enero 2027, con un vuelo semanal los sábados, entre el 9 de enero y el 10 de marzo de 2027.

Con las nuevas rutas, Southwest volará a 10 destinos desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) detalló que el aumento en operaciones representa un impacto económico combinado de $2.3 millones y potencia la llegada de alrededor de 3,130 pasajeros adicionales a la principal instalación portuaria de Puerto Rico.

“El inicio de operaciones de estas nuevas rutas de Southwest facilita el aumento de visitantes a la Isla y evidencia la confianza de la aerolínea en el atractivo de Puerto Rico para los viajeros que buscan una experiencia caribeña auténtica y diversa”, estableció la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles.

“El acceso aéreo es un elemento clave para fomentar el desarrollo de la industria turística y maximizar su contribución a nuestra economía. Por ello, la Compañía de Turismo continuará impulsando iniciativas que fortalezcan el crecimiento del turismo y generen beneficios para todos los residentes”, agregó.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González estipuló que “la expansión de rutas por parte de aerolíneas como Southwest refleja la confianza en nuestro destino y es resultado de un esfuerzo coordinado para seguir posicionando a Puerto Rico como un destino competitivo, accesible y atractivo para la inversión, el turismo y la creación de empleos”.

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TurismoSouthwest Airlines
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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