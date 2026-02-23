Tardará “varios días” la normalización de las operaciones aéreas en el Luis Muñoz Marín

Tras las recientes cancelaciones y atrasos de vuelos por la tormenta invernal que afecta al noreste de Estados Unidos, la normalización de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, tardará “varios días”, anticipó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings.

El ejecutivo precisó que, hasta la tarde del lunes, sobre 7,500 pasajeros estaban afectados por la cancelación de 76 vuelos.

Los vuelos más afectados estaban programados desde y hacia aeropuertos localizados en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston, Baltimore, Newark, entre otros.

En total, se cancelaron 50 vuelos de llegada y 36 vuelos de salida programados para este lunes, pero las interrupciones comenzaron el domingo, con 70 vuelos adicionales afectados.

“La recuperación no es solamente considerando San Juan, sino el impacto del cierre de esos ‘hubs’ aéreos a nivel nacional. Hay que ver cuán rápido se puede dar esa normalización. Sobre 70 vuelos cancelados para nosotros podrían tardar (en recuperarse) un día, dos días o varios días”, explicó Hernández.

De igual forma, el ejecutivo dijo que todo dependerá de cómo mejoren las condiciones del tiempo. Desde que los efectos de la tormenta invernal comenzaron a sentirse, han caído dos pulgadas de nieve por hora en algunos aeropuertos y ciudades del noreste de Estados Unidos, según reportes periodísticos.

La nieve comenzó a caer el domingo a medida que la tormenta avanzaba hacia el norte y el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) indicó que en muchas áreas podrían acumularse de uno a dos pies de nieve.

Contrario a otras ocasiones en los que hay miles de pasajeros afectados por cancelaciones o atrasos, a eso de las 11:00 a.m. del lunes, los pasillos del SJU lucían sin aglomeraciones.

Incluso, la fila para los puntos de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) fluían rápidamente.

Hernández aseguró que el SJU no hay personas pernoctando y destacó que los viajeros están haciendo uso de las herramientas de comunicación que ofrecen las aerolíneas.

“Aquí no hay nadie que esté pernoctando a raíz de las cancelaciones. Las personas están usando las herramientas de las aerolíneas, que son la mejor forma para asegurarse que uno pueda llegar al destino de la mejor forma posible”, sostuvo el presidente de Aerostar.

Para atender la emergencia, se declararon emergencias en Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, así como en varios estados desde Delaware hasta Massachusetts.

En la ciudad de Nueva York y Boston, además, se cancelaron las clases de las escuelas públicas para este lunes, mientras que Filadelfia optó por clases en línea.

