Tráfico de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín disminuyó en febrero

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, disminuyó 2.1% en febrero, de acuerdo con datos de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), compañía dueña de Aerostar Airport Holdings.

Según las estadísticas, el mes pasado terminó con un poco más de un millón de pasajeros. De ese total, 930,447 correspondieron a viajeros domésticos, un 2.7% menos respecto al mismo periodo en 2025.

No obstante, el tráfico de pasajeros internacionales aumentó en un 3%, de acuerdo con Asur. En concreto, por el SJU pasaron 115,830 viajeros internacionales durante febrero pasado, cifra que superó los 112,385 del año pasado.

Entre enero y febrero, el tráfico de pasajeros en el SJU alcanza los 2.2 millones, lo que representa una disminución de 2.1% en comparación con el mismo periodo en 2025.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina.

Para este año, el desempeño del aeropuerto dependerá de varios factores, entre estos, el futuro de la aerolínea Spirit, que se acogió nuevamente a la quiebra, dijo Jorge Hernández, presidente de Aerostar, en una entrevista previa con este diario.

El ejecutivo también mencionó los temas geopolíticos y migratorios en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Según Hernández, el 2026 “va a ser un año en el cual, el número de pasajeros sea un poco más alto al de este año, pero no por mucho”.

El año pasado, el SJU se quedó por debajo de los 14 millones de pasajeros que esperaba, aunque sí registró un alza 3% respecto al 2024.