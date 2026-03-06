Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 09:56 PM
S&P 500 - (CFD)
6733.31
-1.42%
·
Dow Jones
47448.70
-1.06%
·
Nasdaq
22373.69
-1.65%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tráfico de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín disminuyó en febrero

El mes pasado terminó con una caída de 2.1% respecto al 2025

6 de marzo de 2026 - 5:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El tráfico de pasajeros internacionales disminuyó 2.1% en febrero pasado. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, disminuyó 2.1% en febrero, de acuerdo con datos de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), compañía dueña de Aerostar Airport Holdings.

Según las estadísticas, el mes pasado terminó con un poco más de un millón de pasajeros. De ese total, 930,447 correspondieron a viajeros domésticos, un 2.7% menos respecto al mismo periodo en 2025.

No obstante, el tráfico de pasajeros internacionales aumentó en un 3%, de acuerdo con Asur. En concreto, por el SJU pasaron 115,830 viajeros internacionales durante febrero pasado, cifra que superó los 112,385 del año pasado.

Entre enero y febrero, el tráfico de pasajeros en el SJU alcanza los 2.2 millones, lo que representa una disminución de 2.1% en comparación con el mismo periodo en 2025.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.)Tomada el 7 de mayo de 1964, obreros trabajaban en la construcción de estacionamientos en el AILMM. Las obras requirieron una inversión de $400,000 de fondos estatales e incluían 425 espacios adicionales para pasajeros y empleados, además de la redistribución del tránsitoen el área. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Colección Puertorriqueña Universidad de Puerto Rico en Río Piedras)En abril de este año, el operador Aerostar Airport Holding anunció una inversión millonaria para dotar el AILMM de un sistema de energía solar. En la foto, una vista de la Terminal B frente a la torre de control.
1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada

Para este año, el desempeño del aeropuerto dependerá de varios factores, entre estos, el futuro de la aerolínea Spirit, que se acogió nuevamente a la quiebra, dijo Jorge Hernández, presidente de Aerostar, en una entrevista previa con este diario.

El ejecutivo también mencionó los temas geopolíticos y migratorios en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Según Hernández, el 2026 “va a ser un año en el cual, el número de pasajeros sea un poco más alto al de este año, pero no por mucho”.

El año pasado, el SJU se quedó por debajo de los 14 millones de pasajeros que esperaba, aunque sí registró un alza 3% respecto al 2024.

A tenor con Asur, se recibieron 11.9 millones de viajeros domésticos entre diciembre y enero de 2025, mientras que se recibieron 1.5 millones de viajeros internacionales.

Tags
TurismoAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport Holdings
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: