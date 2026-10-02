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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres Palmas Boutique Hotel, una nueva propuesta de hospedaje en Rincón

El proyecto de capital puertorriqueño cuenta con nueve habitaciones y un restaurante de cocina internacional

2 de octubre de 2026 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se ubica en la Reserva Marina Tres Palmas en el municipio. (Suministrada)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Un grupo de empresarios puertorriqueños apuesta por el desarrollo turístico y económico de la zona oeste con la apertura de Tres Palmas Boutique Hotel, un proyecto de hospedaje y gastronomía ubicado en Rincón, a pasos de la Reserva Marina de Tres Palmas.

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La iniciativa es liderada por la chef Brenda Gil Enseñat, su esposo Javier Quiñones, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria hotelera, y la publicista y estratega de comunicaciones Elizabeth Carlo.

De acuerdo con sus propietarios, Tres Palmas Rincón LLC cuenta, actualmente, con 21 empleados directos.
De acuerdo con sus propietarios, Tres Palmas Rincón LLC cuenta, actualmente, con 21 empleados directos. (Suministrada)

El hotel cuenta con nueve habitaciones de estilo boutique y busca ofrecer una experiencia de hospedaje de escala íntima en uno de los principales destinos turísticos del oeste.

Más allá de la oferta de alojamiento, el proyecto también incorpora una propuesta gastronómica con Alma Dynamic World Cuisine, restaurante ubicado en los altos de la propiedad que combina elementos de la cocina puertorriqueña con influencias internacionales.

De acuerdo con sus propietarios, Tres Palmas Rincón LLC cuenta, actualmente, con 21 empleados directos y genera otros 11 empleos indirectos, para un total de 32 puestos vinculados al proyecto. Los empleos, según la empresa, están ocupados por talento puertorriqueño.

“Además de fortalecer la oferta turística de la región, el proyecto representa una importante aportación al desarrollo económico local. Actualmente, Tres Palmas Rincón LLC cuenta con una plantilla de 21 empleados directos y 11 empleos indirectos, todos ocupados por talento puertorriqueño. Queremos que nuestros jóvenes se queden aquí y esto es para ellos y por ellos”, expresó Quiñones.

Para Gil Enseñat, la propuesta también parte de la intención de canalizar capital local hacia la industria turística y gastronómica.

La iniciativa es liderada por la chef Brenda Gil Enseñat, su esposo Javier Quiñones.
La iniciativa es liderada por la chef Brenda Gil Enseñat, su esposo Javier Quiñones. (Suministrada)

“Este proyecto nace del deseo de invertir en nuestra isla, crear oportunidades para nuestra gente y ofrecer una experiencia única que celebre lo mejor de Puerto Rico: su hospitalidad y su gastronomía”, sostuvo la chef.

Por su parte, Carlo destacó la ubicación del proyecto y la intención de hacer accesible la experiencia a visitantes y residentes.

“Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de este paraíso y se sientan como en casa”, afirmó.

La propiedad se suma así a la oferta de hospedaje y gastronomía de Rincón, mientras sus desarrolladores buscan posicionar el proyecto como una iniciativa de capital puertorriqueño que genere actividad económica y empleos en la región oeste.

Tags
RincónTurismoHoteles en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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