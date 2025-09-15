Un 69% de los viajes de Uber durante la residencia de Bad Bunny correspondieron a turistas
La plataforma destacó que los visitantes y locales recorrieron sobre 88,000 millas entre julio y septiembre
15 de septiembre de 2025 - 12:45 PM
El 69% de los viajes de Uber desde y hacia el Coliseo de Puerto Rico, durante la residencia del artista urbano Bad Bunny, correspondieron a turistas, informó este lunes la plataforma de transporte compartido.
Según Uber, los visitantes y locales recorrieron sobre 88,000 millas entre el 11 de julio y 14 de septiembre.
Además de visitar el Choliseo, los viajes se extendieron a otros puntos de interés turístico en la isla, principalmente el área metropolitana.
Los destinos con más solicitudes fueron: Plaza Las Américas, el Viejo San Juan, el Distrito del Centro de Convenciones, así como las zonas de Santurce y Condado.
“Estos resultados reflejan la confianza de los usuarios de la app de Uber para movilizarse. Nos enorgullece haber apoyado un evento histórico con un plan que aportó a mejorar la organización y la movilidad de miles de asistentes, además de ser parte de su experiencia para conocer y disfrutar de la isla”, expresó Carolina Coto, gerente de comunicaciones para Uber en Centroamérica y el Caribe, en un comunicado de prensa.
Durante la serie de conciertos, Uber habilitó una zona especial de pick-up y drop-off en la avenida Luis Muñoz Rivera, con el objetivo de agilizar el tránsito y reducir los tiempos de espera.
Además, se colocó rotulación en distintos puntos del Choliseo y sus alrededores con códigos QR que facilitaron a los usuarios a identificar fácilmente sus puntos de encuentro.
La residencia de Bad Bunny reunió a sobre 450,000 personas.
Según un estudio de la firma Advantage Business Consulting (ABC), comisionado por el Municipio de San Juan, el evento dejó un impacto económico de $379 millones.
