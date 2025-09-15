Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 05:01 PM
S&P 500
6612.63
0.43%
·
Dow Jones
45821.34
-0.03%
·
Nasdaq
22317.25
0.8%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un 69% de los viajes de Uber durante la residencia de Bad Bunny correspondieron a turistas

La plataforma destacó que los visitantes y locales recorrieron sobre 88,000 millas entre julio y septiembre

15 de septiembre de 2025 - 12:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según Uber, los visitantes y locales recorrieron sobre 88,000 millas entre el 11 de julio y 14 de septiembre. (Shutterstock)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El 69% de los viajes de Uber desde y hacia el Coliseo de Puerto Rico, durante la residencia del artista urbano Bad Bunny, correspondieron a turistas, informó este lunes la plataforma de transporte compartido.

RELACIONADAS

Según Uber, los visitantes y locales recorrieron sobre 88,000 millas entre el 11 de julio y 14 de septiembre.

Además de visitar el Choliseo, los viajes se extendieron a otros puntos de interés turístico en la isla, principalmente el área metropolitana.

Los destinos con más solicitudes fueron: Plaza Las Américas, el Viejo San Juan, el Distrito del Centro de Convenciones, así como las zonas de Santurce y Condado.

"¡Una locura!": constructor de enorme monte en conciertos de Bad Bunny describe el proceso

"¡Una locura!": constructor de enorme monte en conciertos de Bad Bunny describe el proceso

Rafael “Rafy” Pérez narró a El Nuevo Día que se necesitaron tres plataformas y una carpa gigante en los terrenos del antiguo "Oso Blanco" para montar la escenografía.

“Estos resultados reflejan la confianza de los usuarios de la app de Uber para movilizarse. Nos enorgullece haber apoyado un evento histórico con un plan que aportó a mejorar la organización y la movilidad de miles de asistentes, además de ser parte de su experiencia para conocer y disfrutar de la isla”, expresó Carolina Coto, gerente de comunicaciones para Uber en Centroamérica y el Caribe, en un comunicado de prensa.

Durante la serie de conciertos, Uber habilitó una zona especial de pick-up y drop-off en la avenida Luis Muñoz Rivera, con el objetivo de agilizar el tránsito y reducir los tiempos de espera.

Además, se colocó rotulación en distintos puntos del Choliseo y sus alrededores con códigos QR que facilitaron a los usuarios a identificar fácilmente sus puntos de encuentro.

La residencia de Bad Bunny reunió a sobre 450,000 personas.

Según un estudio de la firma Advantage Business Consulting (ABC), comisionado por el Municipio de San Juan, el evento dejó un impacto económico de $379 millones.

Tags
TurismoUberBad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: