Viejo San Juan estrena casino

Tras una inversión de $11 millones, el Viejo San Juan estrenará este jueves su primer casino, localizado en primer nivel del edificio Paseo Portuario, donde antes operaron negocios como el desaparecido Latin Roots.

La instalación será operada por la firma española Orenes Grupo, que cuenta con 13 casinos en Europa, además de Colombia y Brasil.

El Gran Casino Viejo San Juan, desarrollado como parte de la renovación del Hotel Rumbao, generará 80 empleos directos y 120 indirectos, se informó.

La primera fase del establecimiento contará con 64 máquinas y 10 mesas de juego, incluyendo blackjack, mini baccarat EZ, World Poker Tour Heads Up, ruleta americana y craps.

El casino operará en horario extendido: de domingo a miércoles hasta las 4:00 a.m. y de jueves a sábado hasta las 5:00 a.m., lo que amplía la oferta nocturna en el casco histórico capitalino.

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Además de máquinas de juegos, el espacio cuenta con “El Bembé”, una barra liderada por el chef Michael Bartemes. Además, integra una colaboración con la cervecera local Ocean Lab.

“Estamos introduciendo un modelo distinto de casino en Puerto Rico, que combina juego, gastronomía y ambiente en una experiencia integrada”, expresó Gregorio Hernández Vélez, director de la División de Casinos de Orenes Grupo, en un comunicado de prensa.

Mientras, Carlos J. Rodríguez, confundador y presidente de Driftwood Capital, destacó que la apertura “transforma la oferta de entretenimiento en el Viejo San Juan y fortalece su atractivo como destino turístico”.

Driftwood Capital compró el hotel Rumbao, antes Sheraton, por $33 millones en 2021. En ese mismo año, invirtió $21.7 millones para adquirir, además, el edificio Paseo Portuario.