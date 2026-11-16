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Vuelos en Puerto Rico comienzan a normalizarse tras varios días de cancelaciones y demoras

La empresa Aerostar Airport Holdings estimó que unos 270 pasajeros resultaron afectados durante la jornada del lunes

16 de noviembre de 2026 - 3:06 PM

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Solo dos vuelos se vieron afectados este lunes en Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los vuelos con origen y destino al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, comenzaron a normalizarse este lunes, luego de un fin de semana marcado por cancelaciones y retrasos a raíz de la suspensión del tráfico aéreo a nivel de Estados Unidos el viernes.

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El más reciente reporte de Aerostar Airport Holdings- empresa operadora del aeropuerto- refleja el atraso de un solo vuelo de la aerolínea American Airlines, que venía desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW). También mostraba una cancelación de otro viaje de JetBlue desde San Juan hacia el Aeropuerto Internacional de Bradley (BDL), en Connecticut. Ambas situaciones fueron atribuidas en el reporte al “ground stop” declarado el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Aeropuerto Internacional John F. Kenneddy, en Nueva York.Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Texas.Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.
1 / 6 | 📷 Cientos de aviones en espera: imágenes muestran el alcance de la interrupción aérea. Aeropuerto Internacional John F. Kenneddy, en Nueva York. - Captura / FlightRadar24

Nelman Nevárez, director de Operaciones de Aerostar, afirmó que hoy se comenzó a observar la normalización de las operaciones del aeropuerto en San Juan.

“Este proceso de recuperación es gradual y, por su naturaleza, toma tiempo, ya que las aerolíneas deben reacomodar aeronaves, tripulaciones e itinerarios, conforme a la complejidad operacional de la industria aérea”, dijo en declaraciones escritas.

Según Nevárez, entre el vuelo cancelado y el vuelo atrasado este lunes, se vieron afectados aproximadamente 270 pasajeros, a diferencia de los más de 11,000 que se vieron impactados la noche del viernes, cuando inició la determinación federal.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes por la tarde todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo.En principio, la agencia federal dio la orden “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.Duffy ha dicho que se necesitarán otros $30,000 millones para completar el trabajo, y la Casa Blanca ha comenzado a presionar al Congreso para que lo apruebe.
1 / 14 | 📷 En fotos: aviones en tierra y pasajeros a la espera tras la orden de la FAA. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes por la tarde todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo. - Ryan Murphy

“El equipo de Aerostar continúa monitoreando las operaciones junto a las aerolíneas. Mientras, mantenemos la exhortación a los pasajeros a verificar directamente con sus líneas aéreas el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, particularmente de cara al inicio de una temporada alta, como lo son Acción de Gracias y Navidad”, concluyó el funcionario.

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