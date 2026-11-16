Vuelos en Puerto Rico comienzan a normalizarse tras varios días de cancelaciones y demoras
La empresa Aerostar Airport Holdings estimó que unos 270 pasajeros resultaron afectados durante la jornada del lunes
16 de noviembre de 2026 - 3:06 PM
16 de noviembre de 2026 - 3:06 PM
Los vuelos con origen y destino al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, comenzaron a normalizarse este lunes, luego de un fin de semana marcado por cancelaciones y retrasos a raíz de la suspensión del tráfico aéreo a nivel de Estados Unidos el viernes.
El más reciente reporte de Aerostar Airport Holdings- empresa operadora del aeropuerto- refleja el atraso de un solo vuelo de la aerolínea American Airlines, que venía desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW). También mostraba una cancelación de otro viaje de JetBlue desde San Juan hacia el Aeropuerto Internacional de Bradley (BDL), en Connecticut. Ambas situaciones fueron atribuidas en el reporte al “ground stop” declarado el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA).
Nelman Nevárez, director de Operaciones de Aerostar, afirmó que hoy se comenzó a observar la normalización de las operaciones del aeropuerto en San Juan.
“Este proceso de recuperación es gradual y, por su naturaleza, toma tiempo, ya que las aerolíneas deben reacomodar aeronaves, tripulaciones e itinerarios, conforme a la complejidad operacional de la industria aérea”, dijo en declaraciones escritas.
Según Nevárez, entre el vuelo cancelado y el vuelo atrasado este lunes, se vieron afectados aproximadamente 270 pasajeros, a diferencia de los más de 11,000 que se vieron impactados la noche del viernes, cuando inició la determinación federal.
“El equipo de Aerostar continúa monitoreando las operaciones junto a las aerolíneas. Mientras, mantenemos la exhortación a los pasajeros a verificar directamente con sus líneas aéreas el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, particularmente de cara al inicio de una temporada alta, como lo son Acción de Gracias y Navidad”, concluyó el funcionario.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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