Vuelos en Puerto Rico comienzan a normalizarse tras varios días de cancelaciones y demoras

Los vuelos con origen y destino al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, comenzaron a normalizarse este lunes, luego de un fin de semana marcado por cancelaciones y retrasos a raíz de la suspensión del tráfico aéreo a nivel de Estados Unidos el viernes.

El más reciente reporte de Aerostar Airport Holdings- empresa operadora del aeropuerto- refleja el atraso de un solo vuelo de la aerolínea American Airlines, que venía desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW). También mostraba una cancelación de otro viaje de JetBlue desde San Juan hacia el Aeropuerto Internacional de Bradley (BDL), en Connecticut. Ambas situaciones fueron atribuidas en el reporte al “ground stop” declarado el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA).

1 / 6 | 📷 Cientos de aviones en espera: imágenes muestran el alcance de la interrupción aérea. Aeropuerto Internacional John F. Kenneddy, en Nueva York. - Captura / FlightRadar24 1 / 6 📷 Cientos de aviones en espera: imágenes muestran el alcance de la interrupción aérea Aeropuerto Internacional John F. Kenneddy, en Nueva York. Captura / FlightRadar24 Compartir

Nelman Nevárez, director de Operaciones de Aerostar, afirmó que hoy se comenzó a observar la normalización de las operaciones del aeropuerto en San Juan.

“Este proceso de recuperación es gradual y, por su naturaleza, toma tiempo, ya que las aerolíneas deben reacomodar aeronaves, tripulaciones e itinerarios, conforme a la complejidad operacional de la industria aérea”, dijo en declaraciones escritas.

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Según Nevárez, entre el vuelo cancelado y el vuelo atrasado este lunes, se vieron afectados aproximadamente 270 pasajeros, a diferencia de los más de 11,000 que se vieron impactados la noche del viernes, cuando inició la determinación federal.

1 / 14 | 📷 En fotos: aviones en tierra y pasajeros a la espera tras la orden de la FAA. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes por la tarde todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo. - Ryan Murphy 1 / 14 📷 En fotos: aviones en tierra y pasajeros a la espera tras la orden de la FAA La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes por la tarde todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo. Ryan Murphy Compartir